Спільна мастурбація може стати відмінним доповненням вашого інтимного життя. Тож навіщо відмовлятися від можливості внести певної різноманітності у вашу спальню?

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1. Відмінне спілкування

Спільна мастурбація – дуже гарний спосіб показати партнерці, що саме доводить тебе до оргазму. Здебільшого люди не розуміють, що саме подобається їхній другій половинці. Таким чином, попередні ласки працюватимуть відмінно.

Спробуйте не лише взаємно мастурбувати, а й ділитися своїми відчуттями. Це дозволить краще пізнати тіло один одного.



Спільна мастурбація дозволяє обговорювати вподобання / Фото Claudia van Zyl

2. Ви почуваєтеся комфортніше

Мастурбуючи разом, ти і твоя партнерка починаєте ще комфортніше та вільніше говорити про секс. Розмови про те, що змушує тебе почуватися добре, допомагають подолати розрив у сексі між тобою та твоєю другою половинкою. Та й узагалі ви почуваєтеся значно розкутіше.

Спільна мастурбація дозволяє не лише краще пізнати своє тіло, а й бути розкутішим. Рекомендуємо пробувати займатися нею під якийсь еротичний фільм, який ви виберете удвох.

3. Задоволення, коли ви втомлені

Секс вимагає чималих фізичних зусиль. Тож якщо ви не готові до цього, мастурбація може стати чудовою альтернативою. Для цього не потрібно надзвичайно напружуватися. Головне – отримувати задоволення та рухатися руками в такт.

Якщо після важкого робочого дня про секс навіть думати страшно – займіться спільною мастурбацією, наприклад, у душі. Гарантуємо, вам сподобається!



Спільна мастурбація може замінити секс, коли ви втомлені / Фото Vidar Nordli-Mathisen

4. Чудова прелюдія

Парна мастурбація – відмінна прелюдія. Якщо ви не впевнені, чи хочете займатися сексом тут і зараз, то на допомогу вам прийде мастурбація. Ви або продовжите нею, або перейдете до наступного етапу – безпосереднього сексу.

Нехай мастурбація стане відмінною прелюдією до сексу. Якщо ти добряче розігрієш свою партнерку, то вона навряд чи погодиться зупинитися на півдорозі!

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Спільна мастурбація – відмінна можливість круто провести час. Тож ми рекомендуємо не відмовлятися від цього приємного заняття.