Дослідження, опубліковане у журналі Sexuality & Culture, намагалося пролити світло на таємниці сексуального характеру. Фахівці опитали 195 студентів коледжів про їхні секрети. Учасники заповнили онлайн-опитування з 39 пунктів про кількість і тип сексуальних секретів. Зокрема вдалося дізнатися, чому цю інформацію приховують та яким був попередній досвід зізнання.

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Найпоширеніші сексуальні секрети

З'ясувалося, що понад третина учасників (36%) заявили, що у них є хоча б один сексуальний секрет у нинішніх чи останніх романтичних стосунках. Проте понад половина (55%) заявили, що у якийсь момент у минулому розкривали сексуальну таємницю партнерові.

Учасники повідомили, що у них є секрети про найрізноманітніші речі. Однак типи таємниць, які зберігали люди, відрізняються у залежності від статі.

Жінки найчастіше приховували від своїх партнерів:

історію сексуальних домагань;

емоційну зраду;

інтерес до БДСМ;

використання порнографії;

задоволення від секс-іграшок.



Чоловіки найчастіше приховують перегляд порно / Фото Warren Wong

Натомість чоловіки найчастіше приховували:

використання порнографії;

досвід сексу утрьох;

емоційну зраду другій половинці.

Чому зберігають сексуальні секрети від партнерів

Причини зберігання таємниць сексуального характеру у чоловіків і жінок також відрізнялися. Зокрема жінки частіше повідомляли про це, бо відчували, що їхні партнери не зрозуміють. А от чоловіки робили це, адже думали, що їхня партнерка не схвалить поведінку.

Іншими причинами зберігання сексуальних секретів були побоювання, що їхній партнер розкриє секрет іншим, почуття сорому та страх, що це покладе край стосункам.



Часто люди бояться, що їхні секрети розкриють іншим / Фото Ben White

Коли секрети розкриваються? Найчастіше це відбувалося під час обговорення віч-на-віч. Після цього йшли розмови телефоном або за допомогою повідомлень. Проте деякі учасники повідомили, що їхні секрети були розкриті іншими (наприклад, друзями, членами сім'ї, колишніми), що вони "спливали" у соцмережах або були випадково виявлені під час перегляду речей партнера.

Здебільшого люди повідомляли про позитивний досвід розкриття сексуальних секретів. Причому багато хто говорив, що партнер відчув полегшення. Хоча це бувало рідше, дехто повідомляв про несхвалення партнера або про завершення стосунків.

Звісно, ці результати не можуть розкрити цілісну картину. По-перше, у дослідженні брали участь лише студенти. По-друге, вибірка була дуже малою. Але саме спостереження нагадало нам про те, що відвертість у стосунках – найкраще, що може бути.

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Ділися своїми секретами з другою половинкою. Це не лише зблизить вас, а й позитивно вплине на ваші стосунки. А найцінніше те, що чесність у вашій парі дозволить їй розвиватися та рости.