Почему первобытные люди не имели проблем с зубами
Много археологов и заинтересованных в древностях людей замечали, насколько хорошо выглядят зубы первобытных людей. Причем безотносительно к месту, где остатки этих людей находили.
Источник:по материалам Sapiens
В останках различных представителей рода Homo sapiens тысячелетнего возраста ученые замечали хорошо сохранившиеся, ровные и белые резцы. А коренные зубы – так вообще словно сошли с рекламного плаката стоматологической клиники.
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Почему же так, если древние люди не пользовались ни зубной щеткой, ни даже пастой?
Почему люди древние имели лучшие зубы, чем люди современные
Чуть-чуть истории
- В эпоху палеолита (завершилась 11 – 12 тысяч лет назад) человекообразные еще ничего не знали о кариесе. Археологи пока не находили черепов из древнего каменного века, в коих бы были повреждены болезнью зубы.
- Все изменилось в неолите – когда охотники и собиратели перешли к земледелию и скотоводству. В ту эпоху кариес появился, но все еще редко беспокоил людей.
- Далее пришла эпоха бронзы – с тех пор и до примерно XII века до нашей эры пораженные болезнью зубы были, но археологи находили их в основном в останках пожилых людей.
- А вот когда орудия труда людей стали железными, кариес начал поражать и молодых людей, причем глубже и жестче. Специалисты считают, что все это произошло из-за изменения быта, условий жизни и питания людей.
- Попытки лечить зубы впервые зафиксированы в Древнем Египте примерно 4,5 тысячи лет назад. В тогдашних папирусах описаны повреждения десен и кариес (его причиной считали червя, который ест зубы).
- В Месопотамии, Индии, Китае, на территории майя и ацтеков также знали о кариесе и некоторые способы борьбы с ним. Лечили зубы травами, а иногда и хирургически.
Древние люди имели лучшие зубы, чем современные / Фото pinterest
Почему же зубы древних людей были лучшими
Жевание
Неандертальцы и питекантропы, в отличие от современных Homo sapiens, еду (как растительную, так и животную) по большей части потребляли сырой. Такую пищу надо было долго и тщательно жевать, поэтому эмаль древних людей была значительно крепче.
- Но это совсем не означает, что современный человек может начать все есть сырым, и у него сразу станут здоровыми зубы. Сегодня человеческий организм генетически и эволюционно приспособлен к иному питанию.
Но – усиленное жевание и активное слюноотделение действительно интенсифицируют кровообращение и обмен веществ во всех звеньях жевательного аппарата, что способствует устойчивости эмали и дентина против кариеса.
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Сахар
Многие ученые напрямую связывают стоматологические проблемы современных людей с избыточным употреблением сахара. Если заглянуть в историю, то кажется так, что проблема эта возникла после путешествия Колумба в Америку.
- Тогда европейцы завезли американский сахарный тростник, который заметно изменил рацион сладкого у испанцев, немцев, итальянцев и французов. Ранее его также знали, но возили из Индии долгим и сложным путем как крайне ценный продукт.
Итак, уже в середине XVI века сахар стал массовым продуктом и частью повседневной кухни. Хотя буквально за век до того этот продукт продавали только в аптеках как лекарство.
Тщательно жевать, меньше потреблять сахара, больше находиться на солнце / Фото unspash
Солнце
Недостаток кальциферолов (витамина D), которые в организме человека вырабатываются под воздействием солнечных лучей, несомненно, создает проблемы здоровью. И здоровью зубов (в частности, минерализации в дентине) – тоже.
- Древние охотники и собиратели этой проблемы не знали, ведь жили в основном в теплых краях и достаточно времени находились на солнце.
Во время миграций в суровых северных землях люди адаптировались и к новым условиям жизни. Но – дефицит витамина D таки возник, а значит и сказался на зубах их потомков.
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