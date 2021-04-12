Много археологов и заинтересованных в древностях людей замечали, насколько хорошо выглядят зубы первобытных людей. Причем безотносительно к месту, где остатки этих людей находили.

В останках различных представителей рода Homo sapiens тысячелетнего возраста ученые замечали хорошо сохранившиеся, ровные и белые резцы. А коренные зубы – так вообще словно сошли с рекламного плаката стоматологической клиники.

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Почему же так, если древние люди не пользовались ни зубной щеткой, ни даже пастой?

Почему люди древние имели лучшие зубы, чем люди современные

Чуть-чуть истории

В эпоху палеолита (завершилась 11 – 12 тысяч лет назад) человекообразные еще ничего не знали о кариесе. Археологи пока не находили черепов из древнего каменного века, в коих бы были повреждены болезнью зубы.

Все изменилось в неолите – когда охотники и собиратели перешли к земледелию и скотоводству. В ту эпоху кариес появился, но все еще редко беспокоил людей.

Далее пришла эпоха бронзы – с тех пор и до примерно XII века до нашей эры пораженные болезнью зубы были, но археологи находили их в основном в останках пожилых людей.

А вот когда орудия труда людей стали железными , кариес начал поражать и молодых людей, причем глубже и жестче. Специалисты считают, что все это произошло из-за изменения быта, условий жизни и питания людей.

Попытки лечить зубы впервые зафиксированы в Древнем Египте примерно 4,5 тысячи лет назад. В тогдашних папирусах описаны повреждения десен и кариес (его причиной считали червя, который ест зубы).

В Месопотамии, Индии, Китае, на территории майя и ацтеков также знали о кариесе и некоторые способы борьбы с ним. Лечили зубы травами, а иногда и хирургически.



Древние люди имели лучшие зубы, чем современные / Фото pinterest

Почему же зубы древних людей были лучшими

Жевание

Неандертальцы и питекантропы, в отличие от современных Homo sapiens, еду (как растительную, так и животную) по большей части потребляли сырой. Такую пищу надо было долго и тщательно жевать, поэтому эмаль древних людей была значительно крепче.

Но это совсем не означает, что современный человек может начать все есть сырым, и у него сразу станут здоровыми зубы. Сегодня человеческий организм генетически и эволюционно приспособлен к иному питанию.

Но – усиленное жевание и активное слюноотделение действительно интенсифицируют кровообращение и обмен веществ во всех звеньях жевательного аппарата, что способствует устойчивости эмали и дентина против кариеса.

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Сахар

Многие ученые напрямую связывают стоматологические проблемы современных людей с избыточным употреблением сахара. Если заглянуть в историю, то кажется так, что проблема эта возникла после путешествия Колумба в Америку.

Тогда европейцы завезли американский сахарный тростник, который заметно изменил рацион сладкого у испанцев, немцев, итальянцев и французов. Ранее его также знали, но возили из Индии долгим и сложным путем как крайне ценный продукт.

Итак, уже в середине XVI века сахар стал массовым продуктом и частью повседневной кухни. Хотя буквально за век до того этот продукт продавали только в аптеках как лекарство.



Тщательно жевать, меньше потреблять сахара, больше находиться на солнце / Фото unspash

Солнце

Недостаток кальциферолов (витамина D), которые в организме человека вырабатываются под воздействием солнечных лучей, несомненно, создает проблемы здоровью. И здоровью зубов (в частности, минерализации в дентине) – тоже.

Древние охотники и собиратели этой проблемы не знали, ведь жили в основном в теплых краях и достаточно времени находились на солнце.