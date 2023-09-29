Нам потрібно назавжди забути про вибір білої футболки або майки у цьому випадку. Починаєш розуміти, до чого це ми? Якщо ні – читай далі! Men 24 розповість тобі, що і до чого.

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Що потрібно одягати під білу сорочку

Кожен гід по стилю наголошуватиме, що чоловіки зобов'язані носити під білими або майже прозорими сорочками футболку або майку. Адже це дозволяє позбутися певного моменту незручності. Ба більше, це додає тобі комфорту та дає можливість почуватися впевненим, до прикладу, на світському заході.

Але мало де кажуть, що потрібно обирати не білі речі під білу сорочку. Як з'ясувалося, білий одяг тут узагалі не грає. Думаємо, ти і сам це знаєш. Бо якщо стати перед дзеркалом, то можна побачити, що твоя майка або футболка агресивно просвічується, привертаючи до себе увагу.

Що в такому разі потрібно зробити? Усе просто! Обрати собі футболку або майку, яка буде максимально наближена до кольору твого тіла. Так-так, вона має маскуватися під тебе та буквально бути другою шкірою.



Футболка не має просвічуватися з-під сорочки / Фото halayalex

У такому випадку ти зможеш не лише мати пристойний вигляд на будь-якому світському рауті. Ти й матимеш стильний вигляд і зможеш зробити так, щоб не було видно, що під сорочкою в тебе є щось інакше.

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Тож, потурбуйся, щоб у твоєму гардеробі було кілька майок і футболок, які будуть нагадувати тон твоєї шкіри. Вони прийдуть тобі на поміч, коли знадобиться вибратися кудись у білій або майже прозорій сорочці.