Нам нужно навсегда забыть о выборе белой футболки или майки в этом случае. Начинаешь понимать, к чему это мы? Если нет – читай дальше! Men 24 расскажет тебе, что и при чем.

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Что нужно одевать под белую рубашку

Каждый гид по стилю будет подчеркивать, что мужчины обязаны носить под белыми или почти прозрачными рубашками футболку или майку. Это ведь позволяет избавиться от определенного момента неудобства. Более того, это придает тебе комфорт и дает возможность чувствовать себя уверенным, к примеру, на светском мероприятии.

Но мало где говорят, что нужно выбирать не белые вещи под белую рубашку. Как выяснилось, белая одежда здесь вообще не играет. Думаем, ты сам это знаешь. Потому что если предстать перед зеркалом, то можно увидеть, что твоя майка или футболка агрессивно просвечивается, привлекая к себе внимание.

Что в таком случае нужно сделать? Всё просто! Выбрать себе футболку или майку, которая будет максимально приближена к цвету твоего тела. Да-да, она должна маскироваться под тебя и быть второй кожей.



Футболка не должна просвечиваться из-под рубашки / Фото halayalex

В таком случае ты сможешь не только выглядеть прилично на любом светском рауте. Ты и будешь выглядеть стильно и сможешь сделать так, чтобы не было видно, что под рубашкой у тебя есть что-то иное.

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Итак, позаботься, чтобы в твоем гардеробе было несколько майок и футболок, которые будут напоминать тон твоей кожи. Они придут тебе на помощь, когда понадобится выбраться куда-нибудь в белой или почти прозрачной рубашке.