Чому під час капітуляції підіймають саме білий прапор
Білий прапор – символ відмови від боротьби. Можна сказати, що він увійшов у світову культуру з єдиним значенням. От і практично в усіх мовах Європи вислів "підняти білий прапор" означає одне і теж – капітуляцію.
Джерело:24 канал
Та звідки ж з'явився звичай використовувати саме білий прапор для позначення намірів здатися? Розповідаємо про це на Men 24.
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Прапор – потужний емоційний символ
Прапори на полі бою мали дуже велике значення. Чи це армія держави, чи якогось герцога або курфюрста, чи римський легіон – байдуже. У кожного були свої символи.
- Прапор на полі бою з тими чи іншими позначками, того чи іншого кольору – це символ виклику ворогу і символ підтримки свого війська.
Що ж разюче відрізняється від будь-якого прапора? Звичайна біла тканина.
Білий прапор добре помітно на полі бою / Фото Life
Біле може врятувати життя
До того ж білий колір добре відбиває світло, тож його помітять серед пилу й диму навіть у розпал битви. А це може бути життєво важливим для тих, хто вирішив або здатися, або запропонувати переговори.
- Сигналом до того, що суперник не хоче більше битися, може бути не конче прапор – це часто бували білі сорочки, хустки, простирадла (що було під рукою). У словосполученні "білий прапор" ключовим є саме перше слово.
Так і склалося, що історія світу знає тільки один приклад, коли білий прапор використовували в бою: в Японії клан Мінамото виходив проти клану Тайра саме під такими штандартами.
Про бажання здатися сигналізували не конче прапором – це міг бути і шмат білої тканини / Фото wikimedia
Білий прапор "винайшли" в Китаї – але є але
В архівах китайської династії Хань (206 рік до нашої ери – 220 нашої ери) описано використання білого прапора як символу капітуляції. Але точна дата його використання невідома, як і не простежено розвиток ідеї.
- А от у Європі про білий прапор вперше розповів Тацит у своїй "Історії", написаній у 109 році. Він описав битву 69 року, в якій протистояли легіони двох претендентів на владу в Римі – Авла Вітеллія і Тита Веспасіана.
Бій відбувся під містечком Кремона, і саме там легіони Вітеллія підняли білий прапор – на знак капітуляції.
Чи не в усіх мовах Європи ідіома "білий прапор" означає капітуляцію / Фото unsplash
А далі ідею білого прапора від римлян перейняли варвари, символом перемовин і капітуляції білий прапор пройшов через незліченні битви Середньовіччя і дійшов до Першої та Другої світових воєн.
- Документально ж його роль закріпили під час Першої у 1899 і Другої 1907 Гаазьких конференцій, а згодом і внесли до Женевських конвенцій.
Білого прапора від ворога чекає й Україна. Та, на жаль, Росія наразі не хоче ані капітулювати, ані бодай вести переговори.
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