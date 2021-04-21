Білий прапор – символ відмови від боротьби. Можна сказати, що він увійшов у світову культуру з єдиним значенням. От і практично в усіх мовах Європи вислів "підняти білий прапор" означає одне і теж – капітуляцію.

Та звідки ж з'явився звичай використовувати саме білий прапор для позначення намірів здатися? Розповідаємо про це на Men 24.

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Прапор – потужний емоційний символ

Прапори на полі бою мали дуже велике значення. Чи це армія держави, чи якогось герцога або курфюрста, чи римський легіон – байдуже. У кожного були свої символи.

Прапор на полі бою з тими чи іншими позначками, того чи іншого кольору – це символ виклику ворогу і символ підтримки свого війська.

Що ж разюче відрізняється від будь-якого прапора? Звичайна біла тканина.



Білий прапор добре помітно на полі бою / Фото Life

Біле може врятувати життя

До того ж білий колір добре відбиває світло, тож його помітять серед пилу й диму навіть у розпал битви. А це може бути життєво важливим для тих, хто вирішив або здатися, або запропонувати переговори.

Сигналом до того, що суперник не хоче більше битися, може бути не конче прапор – це часто бували білі сорочки, хустки, простирадла (що було під рукою). У словосполученні "білий прапор" ключовим є саме перше слово.

Так і склалося, що історія світу знає тільки один приклад, коли білий прапор використовували в бою: в Японії клан Мінамото виходив проти клану Тайра саме під такими штандартами.



Про бажання здатися сигналізували не конче прапором – це міг бути і шмат білої тканини / Фото wikimedia

Білий прапор "винайшли" в Китаї – але є але

В архівах китайської династії Хань (206 рік до нашої ери – 220 нашої ери) описано використання білого прапора як символу капітуляції. Але точна дата його використання невідома, як і не простежено розвиток ідеї.

А от у Європі про білий прапор вперше розповів Тацит у своїй "Історії", написаній у 109 році. Він описав битву 69 року, в якій протистояли легіони двох претендентів на владу в Римі – Авла Вітеллія і Тита Веспасіана.

Бій відбувся під містечком Кремона, і саме там легіони Вітеллія підняли білий прапор – на знак капітуляції.

Цікаво, що до того випадку про бажання здатися сигналізували піднятими вгору щитами. Цей звичай частково дійшов і до наших днів: людина, яка здається в бою, чи навіть у якійсь побутовій ситуації – підіймає руки.



Чи не в усіх мовах Європи ідіома "білий прапор" означає капітуляцію / Фото unsplash

А далі ідею білого прапора від римлян перейняли варвари, символом перемовин і капітуляції білий прапор пройшов через незліченні битви Середньовіччя і дійшов до Першої та Другої світових воєн.

Документально ж його роль закріпили під час Першої у 1899 і Другої 1907 Гаазьких конференцій, а згодом і внесли до Женевських конвенцій.

Білого прапора від ворога чекає й Україна. Та, на жаль, Росія наразі не хоче ані капітулювати, ані бодай вести переговори.

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