Белый флаг – символ отказа от борьбы. Можно сказать, что он вошел в мировую культуру с единственным значением. Вот и практически во всех языках Европы выражение "поднять белый флаг" означает одно и тоже – капитуляци..

Но откуда же появился обычай использовать именно белый флаг для обозначения намерений сдаться? Рассказываем об этом на Men 24.

Это интересно Трудности перевода: смешные ошибки в бизнесе, которые вошли в историю

Флаг – мощный эмоциональный символ

Флаги на поле боя имели очень большое значение. Армия ли это государств или какого-то герцога, войско курфюрста или римский легион – неважно. У каждого были свои символы.

Флаг на поле боя с теми или иными обозначениями, того или иного цвета – это символ вызова врагу и символ поддержки своего войска.

Что же разительно отличается от любого флага? Обычная белая ткань.



Белый флаг хорошо заметен на поле боя / Фото Life

Белое может спасти жизнь

К тому же белый цвет хорошо отражает свет, поэтому его заметят среди пыли и дыма даже в разгар битвы. А это может быть жизненно важным для тех, кто решил или сдаться, или предложить переговоры.

Сигналом к тому, что соперник не хочет больше биться, может быть не обязательно флаг – это часто бывали белые рубашки, платки, простыни (что было под рукой). В словосочетании "белый флаг" ключевым является именно первое слово.

Так и сложилось, что история мира знает только один пример , когда белый флаг использовали в бою: в Японии клан Минамото выходил против клана Тайра именно под такими знаменами.



О желании сдаться сигнализировали не обязательно флагом – это мог быть и кусок белой ткани / Фото wikimedia

Белый флаг "изобрели" в Китае – но есть но

В архивах китайской династии Хань (206 год до нашей эры – 220 нашей эры) описано использование белого флага как символа капитуляции. Но точная дата его использования неизвестна , как и не прослежено развитие идеи.

А вот в Европе о белом флаге впервые рассказал Тацит в своей "Истории", написанной в 109 году. Он описал битву 69 года, в которой противостояли легионы двух претендентов на власть в Риме – Авла Вителлия и Тита Веспасиана.

Бой состоялся под городком Кремона, и именно там легионы Вителлия подняли белый флаг – в знак капитуляции .

Интересно, что до того случая о желании сдаться сигнализировали поднятыми вверх щитами. Этот обычай частично дошел и до наших дней: человек, который сдается в бою, или даже в какой-то бытовой ситуации – поднимает руки.



Едва ли не во всех языках Европы идиома "белый флаг" означает капитуляцию / Фото unsplash

А дальше идею белого флага от римлян переняли варвары, символом переговоров и капитуляции белый флаг прошел через бесчисленные битвы Средневековья и дошел до Первой и Второй мировых войн.

Документально же его роль закрепили во время Первой в 1899 и Второй 1907 Гаагских конференций, а впоследствии и внесли в Женевские конвенции.

Белого флага от врага ждет и Украина. Но, к сожалению, Россия пока не хочет ни капитулировать, ни хотя бы вести переговоры.