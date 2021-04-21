Почему при капитуляции поднимают именно белый флаг
Белый флаг – символ отказа от борьбы. Можно сказать, что он вошел в мировую культуру с единственным значением. Вот и практически во всех языках Европы выражение "поднять белый флаг" означает одно и тоже – капитуляци..
Источник:24 канал
Но откуда же появился обычай использовать именно белый флаг для обозначения намерений сдаться? Рассказываем об этом на Men 24.
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Флаг – мощный эмоциональный символ
Флаги на поле боя имели очень большое значение. Армия ли это государств или какого-то герцога, войско курфюрста или римский легион – неважно. У каждого были свои символы.
- Флаг на поле боя с теми или иными обозначениями, того или иного цвета – это символ вызова врагу и символ поддержки своего войска.
Что же разительно отличается от любого флага? Обычная белая ткань.
Белый флаг хорошо заметен на поле боя / Фото Life
Белое может спасти жизнь
К тому же белый цвет хорошо отражает свет, поэтому его заметят среди пыли и дыма даже в разгар битвы. А это может быть жизненно важным для тех, кто решил или сдаться, или предложить переговоры.
- Сигналом к тому, что соперник не хочет больше биться, может быть не обязательно флаг – это часто бывали белые рубашки, платки, простыни (что было под рукой). В словосочетании "белый флаг" ключевым является именно первое слово.
Так и сложилось, что история мира знает только один пример, когда белый флаг использовали в бою: в Японии клан Минамото выходил против клана Тайра именно под такими знаменами.
О желании сдаться сигнализировали не обязательно флагом – это мог быть и кусок белой ткани / Фото wikimedia
Белый флаг "изобрели" в Китае – но есть но
В архивах китайской династии Хань (206 год до нашей эры – 220 нашей эры) описано использование белого флага как символа капитуляции. Но точная дата его использования неизвестна, как и не прослежено развитие идеи.
- А вот в Европе о белом флаге впервые рассказал Тацит в своей "Истории", написанной в 109 году. Он описал битву 69 года, в которой противостояли легионы двух претендентов на власть в Риме – Авла Вителлия и Тита Веспасиана.
Бой состоялся под городком Кремона, и именно там легионы Вителлия подняли белый флаг – в знак капитуляции.
Едва ли не во всех языках Европы идиома "белый флаг" означает капитуляцию / Фото unsplash
А дальше идею белого флага от римлян переняли варвары, символом переговоров и капитуляции белый флаг прошел через бесчисленные битвы Средневековья и дошел до Первой и Второй мировых войн.
- Документально же его роль закрепили во время Первой в 1899 и Второй 1907 Гаагских конференций, а впоследствии и внесли в Женевские конвенции.
Белого флага от врага ждет и Украина. Но, к сожалению, Россия пока не хочет ни капитулировать, ни хотя бы вести переговоры.
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