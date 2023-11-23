Більшість з нас прагне покращити своє здоров'я, тому ми завжди шукаємо домашні засоби та звички, які можна інтегрувати в наше повсякденне життя. Один з міфів, який прижився, полягає в тому, що ти повинні пити теплу воду з лимоном вранці. Кажуть, що це сприяє схудненню і допомагає при метеоризмі. Однак насправді є один напій, який забезпечує найкращий початок дня – і це справді кава.

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Для більшості з нас, хто починає день з чашки кави, це хороша новина. Адже хоча наш улюблений гарячий напій роками мав погану репутацію, нове дослідження показало, що пити каву вранці насправді корисно для нашого здоров'я.

Це не лише чудове джерело кофеїну, який, як ми всі знаємо, допомагає нам залишатися бадьорими та енергійними, але й має інші переваги.

Згідно з останніми дослідженнями, кава насправді вважається справжнім суперпродуктом. Експерти навіть стверджують, що вона може запобігати раку, хворобам серця, діабету та хворобі Паркінсона, серед іншого – хоча точна причина цього досі не з'ясована.

Стаття, опублікована в журналі "Trends in Cardiovascular Medicine", показує, що дві – три чашки кави на день можуть позитивно впливати на метаболізм, знижуючи високий рівень цукру і холестерину в крові, а також допомагаючи позбутися зайвого жиру на стегнах.

Хитрість у компонентах кави

Багато експертів вважають, що позитивні ефекти зумовлені так званими флавоноїдами, які містяться в каві. Це натуральні речовини, які часто містяться у фруктах та овочах і мають протизапальну дію.

Однак слід зазначити, що кожен організм індивідуальний і тому по-різному реагує на каву. Тим, хто страждає від тривоги або внутрішнього неспокою, слід пити менше кави, оскільки це посилює нервозність і безсоння. Те ж саме стосується людей, які страждають від високого кров'яного тиску. Вагітним жінкам, з іншого боку, не варто пити понад одну чашку кави на день через вміст кофеїну.



Кава зранку принесе більше користі твоєму організму / Фото wayhomestudio

Скільки кави слід пити в день?

Як і у випадку з усім іншим, тут діє той же принцип: все в міру. Більше не обов'язково означає краще. Те, що кава корисна для нашого здоров'я, не означає, що ми можемо спокійно пити її літрами щодня. Той, хто п'є занадто багато кави, рано чи пізно відчує негативні наслідки надмірного споживання. Вони можуть включати короткочасне прискорене серцебиття – і підвищений ризик дисфункції нирок у довгостроковій перспективі.

Тому зазвичай рекомендується, щоб дорослі без проблем зі здоров'ям випивали максимум дві чашки на день. Час доби також має важливе значення. Якщо ти не хочеш мати проблем із засинанням, тобі слід утриматися від вмикання кавомашини після 18:00.

Якщо ми дійсно вважаємо, що нам потрібна кава, щоб прожити день, то в другій половині дня варто перейти на безкофеїнову версію. Відсутність кофеїну означає, що фактичний заряд енергії, який ми зазвичай очікуємо від кави, втрачається, але ефект плацебо гарантує, що ми все одно почуваємося бадьорішими.

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Підсумовуючи, це означає, що кава може мати кілька переваг для здоров'я, але її слід вживати в помірних кількостях, щоб ці ефекти проявилися повною мірою. Хороша новина полягає в тому, що ми можемо починати свій день з улюбленого напою без докорів сумління. Головне – не пити її з горою солодкого.

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