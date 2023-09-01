І от Індія посадила апарат на південний полюс супутника Землі – вперше в історії. Ось тут виникає резонне питання: чому космічні агентства не кинулися запускати туди зонди раніше?

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Чому на полюс Місяця ніхто не сідав раніше:

виявляється, на це є дуже вагомі причини

Посадка поблизу південного полюса Місяця – справа непроста, і частково це пов'язано з тим, що робить посадку на ньому такою бажаною в першу чергу. Тіньова природа південного полюса Місяця, яка сприяє збереженню водяного льоду, означає, що м'яка посадка там є складним завданням.

Більшість апаратів для спуску на Місяць покладаються на камери, які спрямовують їхнє остаточне наближення до поверхні Місяця. Саме вони гарантують, що апарати уникнуть перешкод і небезпек, таких як валуни або кратери.

які спрямовують їхнє остаточне наближення до поверхні Місяця. Саме вони гарантують, що апарати уникнуть перешкод і небезпек, таких як валуни або кратери. Та посадка є ризикованою навіть на добре освітлених ділянках Місяця. Лише одна випадкова зустріч із достатньо великим каменем може закінчитися катастрофою для місії. А в тіні південного полюса Місяця ризик значно зростає.

зустріч із достатньо великим каменем може закінчитися катастрофою для місії. А в тіні південного полюса Місяця ризик значно зростає. Також на південному полюсі Місяця немає великих плоских ділянок місцевості, як, наприклад, на екваторі. Рельєф на обох полюсах сильно порізаний кратерами, нахилами й скелястістю.

місцевості, як, наприклад, на екваторі. Рельєф на обох полюсах сильно порізаний кратерами, нахилами й скелястістю. Ще один нюанс: південний полюс Місяця не видно з Землі. Тобто знання вчених про нього походять тільки від космічних апаратів, що обертаються навколо Місяця. Плюс передача повідомлень до центру управління місією і назад в тіньових регіонах є щонайменше складною задачею.

до центру управління місією і назад в тіньових регіонах є щонайменше складною задачею. Також будь-який місячний апарат, який прагне приземлитися на південному полюсі, повинен бути здатним витримати неймовірно низькі температури. Місяцехід часто там буде позбавлений контакту з Сонцем, тобто не зможе покладатися на сонячну енергію, а повинен мати ядерне джерело живлення.

Щоб усунути всі ці перешкоди, майбутні місії виведуть картографування місцевості південного полюса Місяця на абсолютно новий рівень. А орбітальні апарати вже вивчають небезпечні полярні регіони супутника на предмет придатних зон для посадки.

До слова, одну з непридатних зон вже точно виявив космічний апарат "Луна-25", який врізався в поверхню Місяця під час підготовки до посадки.