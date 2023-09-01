И вот Индия посадила аппарат на южный полюс спутника Земли – впервые в истории. Вот здесь возникает резонный вопрос: почему космические агентства не бросились запускать туда зонды раньше?

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Почему на полюс Луны никто не садился раньше:

оказывается, на это есть очень веские причины

Посадка вблизи южного полюса Луны – дело непростое, и отчасти это связано с тем, что делает посадку на нем столь желанной в первую очередь. Теневая природа южного полюса Луны, способствующая сохранению водяного льда, означает, что мягкая посадка там является сложной задачей.

Большинство аппаратов для спуска на Луну полагаются на камеры, направляющие их окончательное приближение к поверхности Луны. Именно они гарантируют, что аппараты избегут помех и опасностей, таких как валуны или кратеры.

направляющие их окончательное приближение к поверхности Луны. Именно они гарантируют, что аппараты избегут помех и опасностей, таких как валуны или кратеры. Но посадка рискованна даже на хорошо освещенных участках Луны. Только одна случайная встреча с достаточно большим камнем может окончиться катастрофой для миссии. А в тени южного полюса Луны риск значительно возрастает.

встреча с достаточно большим камнем может окончиться катастрофой для миссии. А в тени южного полюса Луны риск значительно возрастает. Также на южном полюсе Луны нет больших плоских участков местности, как, например, на экваторе. Рельеф на обоих полюсах сильно изрезан кратерами, наклонами и скалистостью.

местности, как, например, на экваторе. Рельеф на обоих полюсах сильно изрезан кратерами, наклонами и скалистостью. Еще один нюанс: южный полюс Луны не виден с Земли. То есть знания ученых о нем исходят только от космических аппаратов, вращающихся вокруг Луны. Плюс передача сообщений центр управления миссией и обратно в теневых регионах является по меньшей мере сложной задачей.

центр управления миссией и обратно в теневых регионах является по меньшей мере сложной задачей. Также любой лунный аппарат, стремящийся приземлиться на южном полюсе, должен быть способен выдержать экстремально низкие температуры. Луноход часто там будет лишен контакта с Солнцем, то есть не сможет полагаться на солнечную энергию, а должен обладать ядерным источником питания.

Чтобы устранить все эти препятствия, будущие миссии выведут картографирование местности южного полюса Луны на совершенно новый уровень. А орбитальные аппараты уже изучают опасные полярные регионы спутника на предмет подходящих зон для посадки.

К слову, одну из неподходящих зон уже точно обнаружил космический аппарат "Луна-25", который врезался в поверхность Луны при подготовке к посадке.