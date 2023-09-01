И вот Индия посадила аппарат на южный полюс спутника Земли – впервые в истории. Вот здесь возникает резонный вопрос: почему космические агентства не бросились запускать туда зонды раньше?
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Почему на полюс Луны никто не садился раньше:
оказывается, на это есть очень веские причины
Посадка вблизи южного полюса Луны – дело непростое, и отчасти это связано с тем, что делает посадку на нем столь желанной в первую очередь. Теневая природа южного полюса Луны, способствующая сохранению водяного льда, означает, что мягкая посадка там является сложной задачей.
- Большинство аппаратов для спуска на Луну полагаются на камеры, направляющие их окончательное приближение к поверхности Луны. Именно они гарантируют, что аппараты избегут помех и опасностей, таких как валуны или кратеры.
- Но посадка рискованна даже на хорошо освещенных участках Луны. Только одна случайная встреча с достаточно большим камнем может окончиться катастрофой для миссии. А в тени южного полюса Луны риск значительно возрастает.
- Также на южном полюсе Луны нет больших плоских участков местности, как, например, на экваторе. Рельеф на обоих полюсах сильно изрезан кратерами, наклонами и скалистостью.
- Еще один нюанс: южный полюс Луны не виден с Земли. То есть знания ученых о нем исходят только от космических аппаратов, вращающихся вокруг Луны. Плюс передача сообщений центр управления миссией и обратно в теневых регионах является по меньшей мере сложной задачей.
- Также любой лунный аппарат, стремящийся приземлиться на южном полюсе, должен быть способен выдержать экстремально низкие температуры. Луноход часто там будет лишен контакта с Солнцем, то есть не сможет полагаться на солнечную энергию, а должен обладать ядерным источником питания.
Чтобы устранить все эти препятствия, будущие миссии выведут картографирование местности южного полюса Луны на совершенно новый уровень. А орбитальные аппараты уже изучают опасные полярные регионы спутника на предмет подходящих зон для посадки.