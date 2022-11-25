Цього разу ми поговоримо про синдром самозванця. Це той "феномен", який змушує тебе думати, що ти недостатньо хороший, не заслуговуєш на свої досягнення. Зрештою, ти не дозволяєш собі рости через усі свої сумніви.

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Зауважимо, що синдром самозванця має не один, а відразу 5 типів. І ми по кожному із них пройдемося. Ти будеш здивований, але, швидше за все, теж страждаєш від цього синдрому. І ми розповімо, як цього позбутися.

1. Перфекціоніст

Це люди, які мають дуже високі стандарти, завжди докладають максимум зусиль під час виконання кожного завдання. Вони буквально схиблені на найменших деталях. І найгірше те, що така прискіпливість вкрай негативно впливає як на процес, так і на результат.



Твій перфекціонізм може викликати хіба стрес / Фото Drazen Zigic

Як подолати? Науковці стверджують, що для того, щоб позбутися цього типу синдрому самозванця, необхідно відмовитися від ідеї про те, що досконалість досяжна. Це навчить тебе говорити собі "Достатньо добре". І в тебе не виникатиме цього шаленого бажання додати щось або виправити.

Що в результаті? Ти зможеш виконувати роботу швидше. Ба більше, навчишся ставити перед собою реалістичніші цілі.

2. Геній

Цей тип належить до людей, які вірять, що вони завжди повинні бути найкращими, що їм необхідно опанувати все, за що вони беруться. Такі люди відчувають провину за те, що вони не настільки успішні, якщо порівнювати з людьми навколо. Це ті люди, які розчаровуються лише тоді, коли не найкращі.

Як подолати? Згідно з дослідженням, найкращий спосіб боротися з цим – завжди прагнути вчитися та розвиватися, адже це змушує тебе усвідомлювати, що ти не знаєш усього, що є ще простір для вдосконалення. Так, ти не володієш усіма знаннями. І це нормально.

3. Експерт

Це люди, які переконані, що успіху, знань або того, що вони мають, недостатньо. Що вони завжди повинні шукати більше. Вони вважають, що віддають менше, ніж повинні, що може призвести до постійної зайнятості надто великою кількістю проєктів. Тож такі люди часто залишаються без вільного часу на себе та відпочинок.



Накопичуй знання з розумом, а не всі відразу / Фото wayhomestudio

Як це долається? Звичайно, ти не повинен переставати шукати щось нове. Водночас експерти наголошують, що ти не повинен накопичувати знання чи навички, наче божевільний. Тобі потрібно буде шукати та здобувати їх лише тоді, коли вони тобі дійсно необхідні. Принаймні таким чином ти зможеш поборотися зі своїм комплексом.

4. Грубіян

Цей пункт належить до тих людей, які вважають, що їм не потрібна нічия допомога. Що вони повинні робити все самостійно, щоб це справді мало значення. Тому вони відмовляються просити про допомогу, коли дійсно її потребують. І вони можуть мати певні проблеми, коли доводиться працювати у команді. Адже бажання перетягнути ковдру на себе нікуди не зникне.

Як це долається? Перший крок – побудувати добрі стосунки, знайти довірених людей, у яких ти можеш попросити допомоги, коли це необхідно. Також оточи себе людьми, які можуть допомогти тобі подолати бар'єри.

5. Супергерой

Це той тип людей, які вірять, що вони можуть зробити все. Що вони завжди можуть зробити більше. І що вони повинні приймати кожне прохання чи завдання, які постають перед ними. Для них відмови просто не існує. Навіть у тих випадках, коли немає ані сил, ані часу на виконання завдання. Таким чином вони прагнуть продемонструвати свою зразковість та старанність.



Будь супергероєм, але не забувай турбуватися про себе / Фото wayhomestudio

Як це долається? Ти повинен встановити та знати власні межі. Пам'ятай, що ти – у пріоритеті. Слід тверезо оцінити свої можливості. Не виснажуй себе, адже в такому випадку твоя результативність однозначно буде рівна нулю. Пам'ятай, що "Ні" – не образа, і це не робить тебе поганим.

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Як бачиш, існує низка варіантів синдрому самозванця. Підозрюємо, що ти міг впізнати себе серед переліку, озвученого вище. Якщо так і є, то не засмучуйся. Пам'ятай про те, що ти завжди маєш можливість усе виправити.