Если ты работаешь из дома, то можешь спокойно выполнять планку во время рабочего дня. Достаточно уделять всего 60 секунд на каждый час работы, чтобы получить результаты, которые тебя откровенно порадуют.

Работа на дому может стать причиной малоподвижного образа жизни. И в этом нет ничего удивительного, ведь для начала рабочего дня тебе иногда не нужно даже с кровати вставать. Но есть одна хитрость, которая позволит не только поддерживать свое тело в форме, но и добавлять к жизни физическую активность, какая чрезвычайно необходима.

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1. Почему нужно каждый час делать планку?

Ты, наверное, заметил, что во время работы можешь по несколько часов не вставать из-за стола. А единственные конечности, которыми ты активно двигаешь – руки. Так ты далеко не уйдешь.

Что касается планки, то за 8-часовой рабочий день ты можешь уделить этому упражнению не менее 8 минут.

Конечно же, у тебя не сразу же будет возможность уделять этой вправе столько времени, сколько хочется. И это нормально. Главное – сделать ее привычной частью своей будничной рутины. И уже скоро ты увидишь, что не только находишь время, но и силы для выполнения планки.



Планка – упражнение, которое можно выполнять во время рабочего дня / Фото Adidas

2. Физические перерывы расслабляют

Казалось бы, о каком расслаблении может идти речь? На самом деле, физическая активность позволяет тебе переключить свое внимание. А это, в свою очередь, дает возможность избежать нежелательных стрессов и переживаний.

А еще умеренная физическая активность позволяет лучше сосредоточиться на том, чем ты занимаешься. Поэтому можешь постоять в планке, например, перед совещанием или работой над сложным проектом. Не исключено, что у тебя появятся гениальные идеи, которые пригодятся.

3. Добавь разнообразия

Стоит помнить о том, что планки, как и другие физические активности, не должны быть скучными. Ты можешь выполнять различные варианты планки, которые не только будут работать на твоё тело, но и позволят чувствовать себя значительно лучше.



Планка должна быть разнообразной, чтобы достигать результатов / Фото fitnessconnect

4. Ты можешь оценить свою физическую форму

С каждым днем ты заметишь, что чувствуешь себя значительно лучше, а также можешь больше времени уделить планке. Поэтому благодаря этой ежедневной рутине у тебя выпадет возможность не только оценить свою физическую форму, но и неплохо прокачать ее. Понятное дело, что у тебя не появятся сразу же шесть стальных кубиков, но желаемый рельеф однозначно начнет вырисовываться.

5. Ты будешь продуктивным в зале

Достаточно ежедневно поддерживать небольшую физическую активность, чтобы отлично справляться с задачами в тренажерном зале. Твоё тело всегда будет в тонусе, а мышцы – готовы к новым вызовам, которые ты будешь им бросать. Поэтому всего несколько минут планки в день не только позволят избежать малоподвижного образа жизни, но и положительно повлияют на результаты во время полноценных тренировок.

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