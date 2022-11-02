Але психотерапевтка Кріста Джордан стверджує, що саме протилежності притягуються. І своє твердження вона аргументує теорією, розробленою у 1950-х роках кардіологами Меєром Фрідманом і Реєм Розенманом.

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Вони розрізнили 2 типи особистостей: тип А та тип Б. Ці два профілі протилежні, адже вони протистоять один одному через відмінності, які виходять далеко за рамки простих смаків і кольорів. І пов'язані вони з їхнім характером.

Яка різниця між типами особистостей

За словами терапевтів, тип А відповідає "людям, які дуже орієнтовані на досягнення, мотивовані, конкурентоспроможні, нетерплячі та дуже чутливі до часу, а також агресивні". Вони люблять відповідальність та більш схильні домінувати.

А от люди типу Б визначаються "відсутністю рис типу А" і вважаються "розслабленими, готовими до співпраці та легкими".

Якщо особистості А "люблять почуватися продуктивними та не марнувати свій час", то тип Б – це тип партнера, який на питання "Де повечеряти?" відповідає зустрічним запитанням "Що хочеш?".

Чому протилежності притягуються

Здавалося б, між цими вдома профілями побудова стосунків просто неможлива. Але саме ці великі розбіжності, які необхідно подолати, – благодатний ґрунт для живих стосунків. Вони не загрузнуть у буденності та рутині.

Оскільки перешкод, які потрібно подолати, багато – кожен повинен зробити свій внесок. Однак постійне інвестування обох сторін у стосунки дозволяє розвиватися у тандемі. Це один з ключів до стійкості.

Складність полягає у тому, щоб поважати позитивні риси іншого, а не принижувати його,

– підкреслює Джордан.



Люди двох різних типів доповнюють один одного / Фото lookstudio

Якщо говорити конкретніше, люди типу А навчаються у людей типу Б розслаблятися та розуміти, що не все в житті – конкуренція. А от типу Б – навчається виходити з зони комфорту, підвищувати свої амбіції та проявляти ініціативу.

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Що рекомендує експерт:

якщо ти хочеш мати стосунки, де твій партнер ідеально підходить тобі, але вони можуть бути нетривалими, – вибери свій тип;

якщо ти хочеш стосунки, в яких твій партнер іноді бентежитиме тебе та дратуватиме своїми розбіжностями, але вони можуть бути тривалими, – вибери протилежний тип.

Думаємо, більше тобі не потрібно нічого пояснювати. Ти і сам все прекрасно розумієш. Хочеш короткострокової інтрижки – обери свій тип. А для прихильників щасливих і тривалих стосунків таки варто братися за протилежний. Це відмінний спосіб рости та розвиватися удвох.