Чому робота може викликати тривожність та як з цим боротися

Відчуття тривоги, пов'язане з роботою, стає звичним явищем для мільйонів людей по всьому світу. Наша ж задача – навчитися розпізнати ознаки тривожності та використовувати поради, які допоможуть від неї позбутися.

Контролювати тривогу складно. Це означає, що у тебе повинен бути хороший емоційний інтелект. А ще ти повинне бути готовим до того, що не все і не завжди залежить від тебе. Але все ж є кілька моментів, які можуть допомогти позбутися тривожності, пов'язаної з роботою.

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Одна з проблем криється у нас самих. Ми вважаємо, що тривога – це те, чого з нами не станеться. Або ж ми просто приховуємо те, що відчуваємо. Ніхто ж не хоче здатися слабким. Але з часом ти нагадуватимеш скороварку, в якої тиск скоро буде граничним. Не варто доводити до вибуху!

Що таке тривога на роботі?

У Very Well Mind йдеться, що цей тип занепокоєння охоплює стрес, нервозність, дискомфорт або напругу через проблеми, безпосередньо пов'язані з роботою. І ця проблема стосується 40% дорослих. Як не дивно, занепокоєння може полягати в тому, щоб працювати краще. Але в результаті це лише негативно впливає на твою продуктивність.

Причини і симптоми:

Проблеми з колегами

Відчуття, ніби ти нічого не контролюєш

Нема гарантії роботи

Дні непередбачувані

Важкі задачі, які потрібно виконати у короткі терміни

Надто висока конкуренція

Цілі занадто амбітні та складні



Напруга на роботі може викликати у нас тривожність / Фото Unsplash

Найпоширеніші симптоми тривожності на роботі:

Ти не можеш вкластися у терміни або у тебе йде дуже багато часу на виконання роботи.

Ти легко забуваєш.

Ти не можеш сконцентруватися.

Ти часто хворієш.

Немає меж між твоєю роботою й сімейним життям (ти займаєшся роботою у свій особистий час).

Соматичні проблеми: напруга, головний біль, відчуття тиску, запаморочення, розлади шлунка.

Як позбутися від занепокоєння, пов'язаного з роботою?

Поговори зі своїм керівником

Хороший керівник повинен бути готовим вислухати проблеми та скарги своєї команди. Він може дати тобі певні інструменти або навіть ресурси, щоб ти міг краще виконувати свою роботу без особливого тиску.

Поговори зі своєю командою

Розмова з керівництвом може бути важкою і страшною, тому хороший трюк – поговорити зі своїми колегами. Вони можуть переживати щось подібне та поділитися досвідом і методами, які спрацювали для них. Крім того, наявність когось, з ким можна поговорити, змушує тебе відчувати підтримку й увагу, а це знижує занепокоєння.



Не соромся поговорити про свої проблеми з колегами / Фото Unsplash

Встанови свої межі

Бути людиною, яка ніколи не відмовляється робити будь-що – не робить тебе незамінним. Це тільки збільшує робоче навантаження та завантажує тебе задачами, які заважають зосередитися на важливому.

Слід зробити так, щоб твій графік поважали. Щоб ти навчився говорити про відпустку, коли вона тобі дійсно потрібна. А ще не боявся делегувати повноваження, адже сам ти не можеш робити геть усе.

Захисні механізми

Такі речі, як складання плейлиста, медитація на кілька хвилин, вихід на каву, прогулянка, перегляд кумедних роликів або складання списку пріоритетних справ (він повинен бути коротким), дуже важливі. Вони допоможуть тобі стати кращим, організованим і не перевантажувати себе шаленою кількістю обов'язків і задач.



Спробуй відволіктися від напруги, яка тебе заполонила / Фото Unsplash

Візуалізуй або практикуй заземлення

Цей метод охоплює бачення себе в атмосфері, яка змушує тебе почуватися спокійним і зібраним. Зосереджуйся на деталях, роби глибокі вдихи. Усе для того, щоб ти подумки міг позбутися від занепокоєння та відновитися.

Заземлення повинні бути у контакті з твоїм фізичним середовищем протягом декількох хвилин. Ти можеш заварити каву та зосередитися на відчуттях у руках, прислухаючись до співу птахів за вікном, аромату напою.

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Ці поради допоможуть тобі позбутися занепокоєння, пов'язаного з роботою. Гарантуємо, тобі не лише стане легше. Ти ще й зможеш досягнути значно більшого. Головне – не вимагати від себе більшого і не дозволяти, щоб на тобі їздили.