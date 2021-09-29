Почему работа может вызвать тревожность и как с этим бороться

Чувство тревоги, связанное с работой, становится привычным явлением для миллионов людей по всему миру. Наша же задача – научиться распознать признаки тревожности и использовать советы, которые помогут от нее избавиться.

Контролировать тревогу сложно. Это значит, что у тебя должен быть хороший эмоциональный интеллект. А еще ты должен быть готовым к тому, что не все и не всегда зависит от тебя. Но все же есть несколько моментов, которые могут помочь избавиться от тревожности, связанной с работой.

Примечательно BAROMETER Show: Nemiroff рассказал, как подарить гостям заведений гастрономическое удовольствие

Одна из проблем кроется в нас самих. Мы считаем, что тревога – это то, чего с нами не случится. Или же мы просто скрываем то, что чувствуем. Никто не хочет показаться слабым. Но со временем ты начнешь напоминать скороварку, в которой давление скоро будет предельным. Не стоит доводить до взрыва!

Что такое тревога на работе?

В Very Well Mind говорится, что этот тип беспокойства охватывает стресс, нервозность, дискомфорт или напряжение из-за проблем, непосредственно связанные с работой. И эта проблема касается 40% взрослых. Как ни странно, беспокойство может заключаться в том, чтобы работать лучше. Но в итоге это только негативно влияет на твою производительность.

Причины и симптомы:

Проблемы с коллегами

Ощущение, будто ты ничего не контролируешь

Нет гарантии работы

Дни непредсказуемые

Тяжелые задачи, которые нужно выполнить в короткие сроки

Слишком высокая конкуренция

Цели слишком амбициозны и сложные



Напряжение на работе может вызвать у нас тревожность / Фото Unsplash

Самые распространенные симптомы тревожности на работе:

Ты не можешь уложиться в сроки или у тебя уходит очень много времени на выполнение работы.

Ты легко забываешь.

Ты не можешь сконцентрироваться.

Ты часто болеешь.

Нет границ между твоей работой и семейной жизнью (ты занимаешься работой в свое личное время).

Соматические проблемы: напряжение, головная боль, ощущение давления, головокружение, расстройства желудка.

Как избавиться от беспокойства, связанного с работой?

Поговори со своим руководителем

Хороший руководитель должен быть готов выслушать проблемы и жалобы своей команды. Он может дать тебе определенные инструменты или даже ресурсы, чтобы ты мог лучше выполнять свою работу без особого давления.

Поговори со своей командой

Разговор с руководством может быть тяжелым и страшным, поэтому хороший трюк – поговорить со своими коллегами. Они могут переживать нечто подобное и поделиться опытом и методами, которые сработали для них. Кроме того, наличие кого-то, с кем можно поговорить, заставляет тебя чувствовать поддержку и внимание, а это снижает беспокойство.



Не стесняйся поговорить о своих проблемах с коллегами / Фото Unsplash

Установи свои границы

Быть человеком, который никогда не отказывается делать что угодно – не делает тебя незаменимым. Это только увеличивает рабочую нагрузку и загружает тебя задачами, которые мешают сосредоточиться на важном.

Следует сделать так, чтобы твой график уважали. Чтобы ты научился говорить об отпуске, когда он тебе действительно нужен. А еще не боялся делегировать полномочия, ведь сам ты не можешь делать все.

Защитные механизмы

Такие вещи, как составление плейлиста, медитация на несколько минут, выход на кофе, прогулка, просмотр забавных роликов или составления списка приоритетных дел (он должен быть коротким), очень важны. Они помогут тебе стать лучшим, организованным и не перегружать себя бешеным количеством обязанностей и задач.



Попробуй отвлечься от напряжения, которое тебя захлестнуло / Фото Unsplash

Визуализируй или практикуй заземления

Этот метод охватывает видение себя в атмосфере, которая заставляет тебя чувствовать себя спокойным и собранным. Сосредотачивайся на деталях, делай глубокие вдохи. Все для того, чтобы ты мысленно мог избавиться от беспокойства и восстановиться.

Заземления должны быть в контакте с твоей физической средой в течение нескольких минут. Ты можешь заварить кофе и сосредоточиться на ощущениях в руках, прислушиваясь к пению птиц за окном, аромате напитка.

Это интересно Как повысить самооценку: три научно проверенные шаги

Эти советы помогут тебе избавиться от беспокойства, связанного с работой. Гарантируем, тебе не только станет легче. Ты еще и сможешь достичь гораздо большего. Главное – не требовать от себя большего и не позволять, чтобы на тебе ездили.