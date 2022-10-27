На твою фігуру впливає низка факторів. Зокрема, твої звички. Ми розповімо, яких із них варто позбутися, щоб не перейматися через зайву вагу.

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1. Ти їси надто багато цукру

Існує велика ймовірність, що ти їси надто багато цукру. Його багато у гранолі, йогуртах, сухих сніданках, енергетичних напоях, фруктових соках. Ми вже мовчимо про газовані напої. Занадто багато будь-чого – не корисно для тебе. Тож спробуй обмежити вживання цукру. А допоможе тобі у цьому вивчення складу продуктів, які ти кладеш до кошика.



Старайся не зловживати солодким / Фото Drazen Zigic

2. Ти п'єш надто багато вина

Дослідження показали, що споживання червоного вина може знизити ймовірність розвитку серцевих захворювань. Але надмірна кількість вина стає причиною збільшення ваги й появи інших захворювань.

3. Ти їси непослідовно

Дотримання нерегулярного графіка харчування може сприяти накопиченню вісцерального жиру. Це впливає як на твою талію, так і на загальний стан здоров'я. Не варто пропускати деякі прийоми їжі та їсти більше, ніж слід. Нездорові моделі харчування можуть підвищити рівень стресу та негативно змінити мікробіом кишківника.

4. Ти надто багато дивишся телевізор

Сидячий спосіб життя – не найкраща ідея. Важливо мати час простою, щоб дати своєму тілу та розуму відпочити та відновити сили після напруженого тижня. Але вибирай заняття з розумом. Якщо вже і хочеш посидіти, то краще взятися за книжку, а не за пульт від телевізора.



Намагайся не завжди відпочивати біля телевізора / Фото wayhomestudio

5. Ти не займаєшся спортом

Відсутність регулярних тренувань шкодить твоєму здоров'ю та обсягу талії. Швидка прогулянка або просто одна година фізичних вправ значно сприяють схудненню. Якщо ж у твоєму будинку є ліфт, то ми рекомендуємо підійматися винятково сходами. Особливо у світлі віялових відключень. Ти ж не хочеш застрягнути у ліфті та просидіти там кілька годин?

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Бонус: Ти їси надто багато неправильної їжі

Остання, але не менш важлива повсякденна звичка, яка впливає на твою талію. Вона пов'язана з надмірним споживанням неправильної їжі. Кожному, хто хоче зменшити обсяг своєї талії, необхідно зменшити споживання калорій. Водночас важливо включити до раціону більше овочів, фруктів, цільнозернових продуктів. Не забувай також про дефіцит калорій. Якщо його дотримуватися, то ти точно не набиратимеш зайвого.

Важливо! Цей матеріал має винятково загальноінформаційний характер і не може бути основою для встановлення діагнозу або медичних висновків. Якщо ти хочеш схуднути, рекомендуємо проконсультуватися з лікарем. З його допомогою можна буде підібрати для себе метод, який дозволить і бажаних результатів досягнути, і не нашкодити собі.