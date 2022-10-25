Розповідаємо, що потрібно робити, щоб упродовж усього свого життя бути на висоті. Візьми на озброєння поради Девіда Бекхема, які допомагатимуть тобі ставати кращою версією себе вчорашнього.

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1. Веди активний спосіб життя

Бекхем усе життя займався спортом. Але він також намагається рухатися упродовж дня. На його думку, звичайну активність ми дуже недооцінюємо, а дарма.

Вам не обов'язково витрачати багато грошей, щоб відвідувати тренажерний зал. Три – чотири рази на тиждень я проводжу доньку до школи замість того, щоб підвозити її, або вона їде додому на велосипеді. Різницю роблять дрібниці,

– наголосив Бекхем.

2. Займайся спортом

Бекхем, хоч більше і не грає у футбол професійно, він все ще займається спортом. У своєму інстаграмі він розповів, що обожнює грати в теніс, регулярно бігає підтюпцем. Такі фізичні активності допомагають йому залишатися мотивованим і бадьорим.



У твоєму житті має бути час для занять спортом / Фото senivpetro

3. Пам'ятай про силові тренування

Тренуватися потрібно не лише для того, щоб схуднути. А й для того, щоб бути сильним, здоровим і постійно кидати собі виклики.

Тобі не обов'язково тренуватися по дві години щодня. Але важливо навантажувати свої м'язи та виконувати поєднання тренувань з високою інтенсивністю та вправ для відновлення. Наука каже, що силові тренування – один з ключів для того, щоб не втрачати м'язову масу з віком.

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4. Починай ранок з кави

За даними клініки Майо, вживання кави – у помірних кількостях – може мати багато переваг для здоров'я. Є навіть дослідження, які показують, що вона знижує ризик передчасної смерті та захищає від, наприклад, хвороби Паркінсона, діабету 2 типу та серцевих проблем. Вона також дозволяє спалювати більше калорій, якщо пити перед тренуваннями.



Кава має низку корисних властивостей / Фото wayhomestudio

5. Готуй їжу самостійно

Немає нічого поганого в тому, щоб час від часу їсти поза домом. Але приготування їжі – діяльність, яка принесе тобі багато переваг у довгостроковій перспективі. Коли ти готуєш самостійно, ти маєш можливість контролювати те, що потрапить до твого шлунка. Це дозволить мінімізувати кількість шкідливих інгредієнтів, які негативно впливають на твій зовнішній вигляд.

Візьми на озброєння ці 5 порад від Девіда Бекхема. З їхньою допомогою ти зможеш довше залишатися у відмінній фізичній формі. Не зупиняйся та пам'ятай, що робота над собою триває щодня.

Важливо! Цей матеріал має винятково загальноінформаційний характер і не може бути основою для встановлення діагнозу або медичних висновків. Ми рекомендуємо спочатку проконсультуватися з лікарем. Він допоможе визначити, чи немає у тебе протипоказань. І лише після цього ти можеш з чистою совістю працювати над своїм тілом.