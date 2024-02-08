Їхній досвід і людська взаємодія під час самотнього періоду життя дають їм досить хороший час для розвитку і розуміння природи людських стосунків у житті. Тому можна стверджувати, що вони трохи менш сентиментальні, коли справа доходить до розуміння стосунків. Далі ми розповімо, чому корисно послухати пораду про стосунки від свого друга, який наразі самотній.

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1. Самотність корелює з прагматичним мисленням

Результати нещодавнього дослідження, опублікованого в Quarterly Journal of Experimental Psychology, свідчать про те, що самотні люди, швидше за все, менш емоційні, що дає їм перевагу в наданні прагматичних порад у романтичних стосунках. Людям, які перебувають у романтичних стосунках, може бути складно орієнтуватися в думках, оскільки вони збільшують емоційну вагу партнерства.

2. Твій самотній друг не по вуха закоханий

Тобі цікаво, чому твій самотній друг дає чудові поради? Це тому, що його розум не зв'язаний складнощами романтичних стосунків. Можливо, він має більш об'єктивний і раціональний погляд на сердечні справи через своєрідну тверезість, яку не намагаються затуманити любовні емоції, що зазвичай спостерігається у психіці закоханих людей.



У твого друга тверезий погляд, адже він не закоханий / Фото krakenimages

В одному з журналів про соціальні та особисті стосунки зробили висновок, що причиною того, що партнери не можуть дати цінну інформацію про романтичні стосунки, є той факт, що вони схильні розуміти речі, виходячи з власного досвіду стосунків, не дивлячись на ширші перспективи.

3. Вони можуть легко помітити тривожні сигнали у ваших стосунках

Твій самотній друг може допомогти тобі краще зрозуміти ваші стосунки. Твій самотній друг може легко визначити червоні прапорці у ваших стосунках, які ти, можливо, не в змозі побачити і зрозуміти. Люди, які перебувають у парі, стають сентиментальними у стосунках, і в більшості випадків люди ставлять свого романтичного партнера на п'єдестал, що змушує їх не помічати будь-які червоні прапорці у стосунках.

4. Вони не бояться наслідків своїх пропозицій

На самотніх людей не впливають наслідки будь-яких рекомендацій, які вони дають. Їхній розум вільний від страху осуду або покинутості, тому вони можуть давати цінні поради.



Твій друг не боїться наслідків пропозиції / Фото Drobot Dean

5. Вони бачать у тобі себе, а не статус ваших стосунків

Твій самотній друг знає тебе як особистість ще з тих часів, коли ти не був пов'язаний стосунками. Він не сприймає тебе за твоїм статусом стосунків. Натомість він допомагає тобі впоратися зі складнощами стосунків. Він заохочує тебе ставити питання, технічно визначати стосунки. Він хоче, щоб ти міг постояти за себе, а не бути просто чутливою людиною.

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Наостанок нагадаємо, що прислухатися до порад важливо. Але необов'язково робити все, що тобі кажуть. У тебе просто з'являється можливість глянути на ситуацію під іншим кутом. Можливо, це саме те, що тобі потрібно зараз!