Их опыт и человеческое взаимодействие во время одинокого периода жизни дают им достаточно хорошее время для развития и понимания природы человеческих отношений в жизни. Поэтому можно утверждать, что они чуть менее сентиментальны, когда дело доходит до понимания отношений. Далее мы расскажем, почему полезно послушать совет об отношениях от своего друга, который сейчас одинок.

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1. Одиночество коррелирует с прагматическим мышлением

Результаты недавнего исследования, опубликованного в Quarterly Journal of Experimental Psychology, свидетельствуют о том, что одинокие люди, скорее всего, менее эмоциональны, что дает им преимущество в предоставлении прагматических советов в романтических отношениях. Людям, находящимся в романтических отношениях, может быть сложно ориентироваться в мыслях, поскольку они увеличивают эмоциональный вес партнерства.

2. Твой одинокий друг не по уши влюблен

Тебе интересно, почему твой одинокий друг дает отличные советы? Это потому, что его ум не связан сложностями романтических отношений. Возможно, он имеет более объективный и рациональный взгляд на сердечные дела через своеобразную трезвость, которую не пытаются затуманить любовные эмоции, что обычно наблюдается в психике влюбленных людей.



У твоего друга трезвый взгляд, ведь он не влюблен / Фото krakenimages

В одном из журналов о социальных и личных отношениях сделали вывод, что причиной того, что партнеры не могут дать ценную информацию о романтических отношениях, является тот факт, что они склонны понимать вещи, исходя из собственного опыта отношений, несмотря на более широкие перспективы.

3. Они могут легко заметить тревожные сигналы в ваших отношениях

Твой одинокий друг может помочь тебе лучше понять ваши отношения. Твой одинокий друг может легко определить красные флажки в ваших отношениях, которые ты, возможно, не в состоянии увидеть и понять. Люди, которые находятся в паре, становятся сентиментальными в отношениях, и в большинстве случаев люди ставят своего романтического партнера на пьедестал, что заставляет их не замечать любые красные флажки в отношениях.

4. Они не боятся последствий своих предложений

На одиноких людей не влияют последствия любых рекомендаций, которые они дают. Их разум свободен от страха осуждения или покинутости, поэтому они могут давать ценные советы.



Твой друг не боится последствий предложения / Фото Drobot Dean

5. Они видят в тебе себя, а не статус ваших отношений

Твой одинокий друг знает тебя как личность еще с тех времен, когда ты не был связан отношениями. Он не воспринимает тебя по твоему статусу отношений. Вместо этого он помогает тебе справиться со сложностями отношений. Он поощряет тебя задавать вопросы, технически определять отношения. Он хочет, чтобы ты мог постоять за себя, а не быть просто чувствительным человеком.

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Напоследок напомним, что прислушиваться к советам важно. Но необязательно делать все, что тебе говорят. У тебя просто появляется возможность взглянуть на ситуацию под другим углом. Возможно, это именно то, что тебе нужно сейчас!