Якісний секс – це не комбінація завчених рухів. Це справжнє мистецтво, в якому тобі випала роль стати митцем. Ми ж розповімо, як не перетворити заняття коханням на щось максимально неприємне.

Варте уваги Nemiroff став офіційним партнером української місії на Місяць: коли вона відбудеться

Психологиня Маріанна Брендон, доктор філософії, говорить, що на сексуальне життя можуть впливати різноманітні ситуації. Особливо важливо уникати поширених помилок, які вкрай негативно впливають на інтим. До слова, деякі з них ти хибно вважаєш істиною в останній інстанції.

Уникнення вразливості

Для багатьох вразливість асоціюється зі слабкістю, крихкістю та багатьма іншими речами. Але, за словами Брендон, пристрасть неможлива без певного рівня вразливості. Тому секс часто буває найгарячішим саме на початку стосунків.

Згодом пари пізнають один одного краще та втрачають цю початкову вразливість. Щоб домогтися цього, експерти рекомендують вийти із зони комфорту, змінивши деякі деталі, пробуючи нові ігри тощо.



Вам потрібно регулярно виходити з зони комфорту / Фото Unsplash

Занадто багато секс-технологій

Незалежно від того, іграшки це чи порно або інші ґаджети. Сексуальні технології можуть бути дуже корисні під час правильного використання. Вони можуть допомогти вам дізнатися, що подобається, проявити більше творчості, підвищити сексуальне бажання. Але якщо занадто покладатися на них, вони можуть створити інтимний зв'язок, який заважає партнерові.

Занадто багато ґаджетів у ліжку можуть позбавити вас справжнього відчуття або навіть появи оргазму без сторонньої допомоги. Їх усе ж краще використовувати для покращення зв'язку або підвищення сексуальної енергії. Якщо ж ви виявляєте, що ці пристосування впливають на вас, обмежте їх використання.

Ти занадто багато думаєш

Секс – це не інтелектуальний квест. Інстинкти та почуття повинні бути твоїм рушієм. Натомість надмірне мислення може привести до того, що щось однозначно піде не так.

Коли справа доходить до сексу, мозок може бути твоїм найлютішим ворогом. Тому постарайся ігнорувати його, щоб у голові не почали плодитися усілякі негативні думки. Вони й змушують тебе робити більше помилок або втрачати імпульс (читай – ерекцію).

Ти повинен прислухатися до свого розуму, щоб вирішити, чи хочеш зайнятися сексом тут і зараз. А потім уже зосередься на відчуттях, диханні та пошуку ритму, який підійде і тобі, і твоїй партнерці.



Віддайся пристрасті, а не думай про те, що буде потім / Фото Unsplash

Ти ніколи не покидаєш зону комфорту

Це може здатися дивним, але використання лише перевірених позицій і технік може негативно вплинути на твоє інтимне життя. Це стає причиною того, що ти втрачаєш шанс проявити творчий підхід і навчитися чогось нового. На жаль, ти ніколи не покращиш скіли, якщо не спробуєш.

Довіряй собі пробувати щось нове, ризикуй і не бійся виглядати іноді безглуздо. Кепський досвід – це ще не кінець світу. Практикуйся і досягай досконалості. А потім берися за щось нове, щоб не стояти на місці.

Візьми на озброєння Як за допомогою м'ятного чаю зробити секс яскравішим

Секс, як і будь-яке інше заняття, потребує удосконалення. А ще він терпіти не може одноманітності. Тож зроби усе можливе для того, щоб це приємне заняття не перетворилося на рутину.