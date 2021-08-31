Качественный секс – это не комбинация заученных движений. Это настоящее искусство, в котором тебе выпала роль стать художником. Мы же расскажем, как не превратить занятия любовью на что-то максимально неприятное.

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Психолог Марианна Брендон, доктор философии, говорит, что на сексуальную жизнь могут влиять различные ситуации. Особенно важно избегать распространенных ошибок, которые крайне негативно влияют на интим. К слову, некоторые из них ты неправильно считаешь истиной в последней инстанции.

Избежание уязвимости

Для многих уязвимость ассоциируется со слабостью, хрупкостью и многими другими вещами. Но, по словам Брэндон, страсть невозможна без определенного уровня уязвимости. Поэтому секс часто бывает горячим именно в начале отношений.

Впоследствии пары узнают друг друга лучше и теряют эту начальную уязвимость. Чтобы добиться этого, эксперты рекомендуют выйти из зоны комфорта, изменив некоторые детали, пробуя новые игры и тому подобное.



Вам нужно регулярно выходить с зоны комфорта / Фото Unsplash

Слишком много секс-технологий

Независимо от того, игрушки это или порно или другие гаджеты. Сексуальные технологии могут быть очень полезны при правильном использовании. Они могут помочь вам узнать, что нравится, проявить больше творчества, повысить сексуальное желание. Но если слишком полагаться на них, они могут создать интимную связь, мешающую партнеру.

Слишком много гаджетов в постели могут лишить вас настоящего чувства или даже появления оргазма без посторонней помощи. Их все же лучше использовать для улучшения связи или повышение сексуальной энергии. Если вы обнаруживаете, что эти приспособления влияют на вас, ограничьте их использования.

Ты слишком много думаешь

Секс – это не интеллектуальный квест. Инстинкты и чувства должны быть твоим двигателем. Зато чрезмерное мышление может привести к тому, что что-то однозначно пойдет не так.

Когда дело доходит до секса, мозг может быть твоим злейшим врагом. Поэтому постарайся игнорировать его, чтобы в голове не начали плодиться всевозможные негативные мысли. Они и заставляют тебя делать больше ошибок или терять импульс (читай – эрекцию).

Ты должен прислушиваться к своему разуму, чтобы решить, хочешь ли заняться сексом здесь и сейчас. А потом уже сосредоточься на ощущениях, дыхании и поиске ритма, который подойдет и тебе, и твоей партнерше.



Отдайся страсти, а не думай о том, что будет потом / Фото Unsplash

Ты никогда не покидаешь зону комфорта

Это может показаться странным, но использование только проверенных позиций и техник может негативно повлиять на твою интимную жизнь. Это становится причиной того, что ты теряешь шанс проявить творческий подход и научиться чему-то новому. К сожалению, ты никогда не улучшишь скиллы, если не попробуешь.

Доверяй себе пробовать что-то новое, рискуй и не бойся выглядеть иногда бессмысленно. Плохой опыт – это еще не конец света. Практикуйся и достигай совершенства. А потом берись за что-то новое, чтобы не стоять на месте.

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