Що таке здоровий нарцисизм
Назагал кажучи, нарцисизм – це недобре. Цим терміном позначають людей бездушних, маніпулятивних, готових без жодних докорів сумління експлуатувати й пригнічувати інших, щоб отримати те, чого хочуть. Це робить їх токсичними у всіх сенсах та контекстах, як-от на роботі чи в стосунках.
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Але, як зазначили у PsychCentral, незначну кількість нарцисизму можна собі дозволити. Тоді його можна перетворити на щось позитивне, адже він змушуватиме людину зосередитися на собі й допомагатиме усвідомити, що робити, щоб отримати бажане, не впадаючи в крайнощі.
- От саме такий нарцисизм називають здоровим. Скажімо, він може спонукати тебе просити про підвищення зарплати, боротися за підвищення на роботі чи наважуватися виходити з зони комфорту, коли це необхідно.
- Саме здоровий нарцисизм дозволяє мати позитивніше розуміння себе, вищу самооцінку, добру дозу впевненості тощо. Це хороший спосіб відчути себе краще та формувати гордість за свої здібності й досягнення.
Здоровий нарцисизм – це хороший спосіб відчути себе краще / Фото user18526052@freepik
Як практикувати здоровий нарцисизм
- Дописуй у щоденник вдячності. Щоб не потрапити у пастку негативного нарцисизму, важливо практикувати вдячність, яка допомагає прийняти та цінувати все, що ти маєш, зосереджуватися на хорошому в собі. Крім того, це допомагає впоратися з жалем та більше насолоджуватися життям у кожному конкретному моменті.
- Говори з собою позитивно. Іноді ми можемо бути своїми найгіршими критиками, і це може вплинути на самопочуття, продуктивність, творчість, щастя тощо. Коли ти говориш зі собою позитивно, то можеш стати більш мотивованим, працювати з самооцінкою і впевненістю, прибирати негатив, який буває заразним і створює проблеми у стосунках із людьми.
- Працюй із самопочуттям. Важливо прагнути до фізичного і психічного благополуччя. Це не про пригнічення інших, а про зусилля для того, щоб почуватися добре. Якщо ти любиш себе і працюєш над собою, тобі легше ставитися і до інших. Тут допомагають фізичні вправи, режим сну, медитація чи інші заняття, які наповнюють тебе енергією і дозволяють розслабитися.
- Визнавай і відзначай свої досягнення. Немає нічого поганого в тому, щоб відзначати чи навіть святкувати досягнення мети або виконання завдання. Навпаки, це має важливе значення для збереження мотивації, продовження боротьби за бажане й усвідомлення того, що вся твоя важка праця окупилася. При цьому важливо не забувати про людей, які допомогли досягти цих успіхів.