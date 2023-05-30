Что такое здоровый нарциссизм

Вообще говоря, нарциссизм – это нехорошо. Этим термином обозначают людей бездушных, манипулятивных, готовых без угрызений совести эксплуатировать и подавлять других, чтобы получить то, чего хотят. Это делает их токсичными во всех смыслах и контекстах, к примеру на работе или в отношениях.

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Но, как отметили в PsychCentral, незначительное количество нарциссизма можно себе позволить. Тогда его можно превратить в нечто положительное, ведь он заставит человека сосредоточиться на себе и поможет осознать, что делать, чтобы получить желаемое, не впадая в крайности.

Вот именно такой нарциссизм называют здоровым. Скажем, он может побуждать тебя просить об увеличении зарплаты, бороться за повышение на работе или решаться выходить из зоны комфорта, когда это необходимо.

тебя просить об увеличении зарплаты, бороться за повышение на работе или решаться выходить из зоны комфорта, когда это необходимо. Именно здоровый нарциссизм позволяет иметь более позитивное понимание себя, более высокую самооценку, хорошую дозу уверенности и так далее. Это хороший способ почувствовать себя лучше и формировать гордость за свои способности и достижения.

Любопытно знать! Сам термин позаимствовал психолог Эрнесто Лира де ла Роса в теории первичного нарциссизма Зигмунда Фрейда, и придал ему такой смысл: здоровый нарциссизм – это думать и работать ради собственных интересов, но без злого умысла и не причиняя никому вреда.



Здоровый нарциссизм – это хороший способ почувствовать себя лучше / Фото user18526052@freepik

Как практиковать здоровый нарциссизм

Веди дневник благодарности. Чтобы не попасть в ловушку негативного нарциссизма, важно практиковать благодарность, которая помогает принять и ценить все, что у тебя есть, сосредотачиваться на хорошем в себе. Кроме того, это помогает справиться с сожалениями и наслаждаться жизнью в каждом конкретном моменте.

Чтобы не попасть в ловушку негативного нарциссизма, важно практиковать благодарность, которая помогает принять и ценить все, что у тебя есть, сосредотачиваться на хорошем в себе. Кроме того, это помогает справиться с сожалениями и наслаждаться жизнью в каждом конкретном моменте. Говори с собой положительно. Иногда мы можем быть своими худшими критиками, и это может повлиять на самочувствие, производительность, творчество, счастье и так далее. Когда ты говоришь с собой положительно, то можешь стать более мотивированным, работать с самооценкой и уверенностью, убирать негатив, который бывает заразным и создает проблемы в отношениях с людьми.

Иногда мы можем быть своими худшими критиками, и это может повлиять на самочувствие, производительность, творчество, счастье и так далее. Когда ты говоришь с собой положительно, то можешь стать более мотивированным, работать с самооценкой и уверенностью, убирать негатив, который бывает заразным и создает проблемы в отношениях с людьми. Работай с самочувствием. Важно стремиться к физическому и психическому благополучию. Это не об угнетении других, а об усилиях для того, чтобы чувствовать себя хорошо. Если ты любишь себя и работаешь над собой, тебе легче относиться и к другим. Здесь помогают физические упражнения, режим сна, медитация или другие занятия, которые наполняют тебя энергией и позволяют расслабиться.

Важно стремиться к физическому и психическому благополучию. Это не об угнетении других, а об усилиях для того, чтобы чувствовать себя хорошо. Если ты любишь себя и работаешь над собой, тебе легче относиться и к другим. Здесь помогают физические упражнения, режим сна, медитация или другие занятия, которые наполняют тебя энергией и позволяют расслабиться. Признавай и отмечай свои достижения. Нет ничего плохого в том, чтобы отмечать или даже праздновать достижение цели или выполнение задания. Напротив, это имеет важное значение для сохранения мотивации, продолжения борьбы за желаемое и осознание того, что весь твой труд окупился. При этом важно не забывать о людях, которые помогли добиться этих успехов.

Важно! Этот материал носит исключительно общеинформационный характер и не может являться основой для установления диагноза или медицинских выводов. Публикации на сайте основаны на последних актуальных и научно обоснованных исследованиях. Но если Тебе нужна установка диагноза или медицинская консультация, обязательно обратись к врачу.