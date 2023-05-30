Что такое здоровый нарциссизм
Вообще говоря, нарциссизм – это нехорошо. Этим термином обозначают людей бездушных, манипулятивных, готовых без угрызений совести эксплуатировать и подавлять других, чтобы получить то, чего хотят. Это делает их токсичными во всех смыслах и контекстах, к примеру на работе или в отношениях.
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Но, как отметили в PsychCentral, незначительное количество нарциссизма можно себе позволить. Тогда его можно превратить в нечто положительное, ведь он заставит человека сосредоточиться на себе и поможет осознать, что делать, чтобы получить желаемое, не впадая в крайности.
- Вот именно такой нарциссизм называют здоровым. Скажем, он может побуждать тебя просить об увеличении зарплаты, бороться за повышение на работе или решаться выходить из зоны комфорта, когда это необходимо.
- Именно здоровый нарциссизм позволяет иметь более позитивное понимание себя, более высокую самооценку, хорошую дозу уверенности и так далее. Это хороший способ почувствовать себя лучше и формировать гордость за свои способности и достижения.
Здоровый нарциссизм – это хороший способ почувствовать себя лучше / Фото user18526052@freepik
Как практиковать здоровый нарциссизм
- Веди дневник благодарности. Чтобы не попасть в ловушку негативного нарциссизма, важно практиковать благодарность, которая помогает принять и ценить все, что у тебя есть, сосредотачиваться на хорошем в себе. Кроме того, это помогает справиться с сожалениями и наслаждаться жизнью в каждом конкретном моменте.
- Говори с собой положительно. Иногда мы можем быть своими худшими критиками, и это может повлиять на самочувствие, производительность, творчество, счастье и так далее. Когда ты говоришь с собой положительно, то можешь стать более мотивированным, работать с самооценкой и уверенностью, убирать негатив, который бывает заразным и создает проблемы в отношениях с людьми.
- Работай с самочувствием. Важно стремиться к физическому и психическому благополучию. Это не об угнетении других, а об усилиях для того, чтобы чувствовать себя хорошо. Если ты любишь себя и работаешь над собой, тебе легче относиться и к другим. Здесь помогают физические упражнения, режим сна, медитация или другие занятия, которые наполняют тебя энергией и позволяют расслабиться.
- Признавай и отмечай свои достижения. Нет ничего плохого в том, чтобы отмечать или даже праздновать достижение цели или выполнение задания. Напротив, это имеет важное значение для сохранения мотивации, продолжения борьбы за желаемое и осознание того, что весь твой труд окупился. При этом важно не забывать о людях, которые помогли добиться этих успехов.