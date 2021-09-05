Сонячна система сповнена крайніх температур. Якщо на поверхні земної кулі зберігається достатньо тепле середовище, то в космосі температурний режим коливається на дуже низьких позначках.

Виникає питання, чому сонце не нагріває космічний простір, так само як і Землю. Це явище пояснила інженер-теплотехнік з NASA Елізабет Абель.

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Чому на Землі тепло, а в космосі холодно

Сонце – це по суті куля газу та вогню, каже Абель. У самому серці небесного світила панує температура приблизно 15 мільйонів градусів за Цельсієм, а на його поверхні – понад 5 з половиною тисяч. Тим часом температура космосу коливається в межах 270 градусів з позначкою мінус.



Сонце / Фото NASA

Як це може бути

Інженерка пояснила, тепло рухається по космосу у вигляді випромінювання – інфрачервоної хвилі енергії, яка мігрує від нагрітих предметів до більш прохолодних. Хвилі випромінювання контактують з молекулами та нагрівають їх.

Нагрівання Землі

Саме так тепло від Сонця надходить до Землі і поширюється трьома методами: випромінюванням провідністю та конвекцією.

Спочатку сонячні промені нагрівають молекули в атмосфері, потім відбувається ланцюгова реакція, коли нагріті частинки врізаються у своїх та передають їм цю додаткову енергію.

Ось чому повітря тепле навіть у затінку.



Сонечне тепло поширюється завдяки молекулам в атмосфері / Фото unsplash

Що не так з космосом

Але в космосі молекули газу дуже маленькі і розташовані вони далеко одна від одної, через це не можуть контактувати. Тому навіть коли інфрачервоні хвилі сонця нагрівають їх, передача цього тепла за допомогою провідності неможлива. Те саме з конвекцією. Ця форма передачі тепла відбувається лише за наявності сили тяжіння, а в невагомому середовищі не діє.

Цікаві факти про сонячну енергію

Сонячна енергія не продукує забрудників і є однією з найчистіших джерел енергії.

Хоча Сонце розташоване на відстані майже 150 мільйонів кілометрів від Землі, промені світла проходять цю відстань менш ніж за 10 хвилин .

. Зелені рослини шляхом фотосинтезу перетворюють сонячну енергію в хімічну, яка створює біомасу – основу викопного пального.

Сонячна енергія придатна для виробництва питної води . Можна очищувати стічні води без застосування електрики та хімікатів.

. Можна очищувати стічні води без застосування електрики та хімікатів. Широкі світлові промені з допомогою дзеркал або лінз можна сфокусувати у вузькі промені для одержання концентрованої сонячної енергії.

Сонячна енергія використовується з VI століття до нашої ери. Вигнуті дзеркала з блискучого металу використовувалися для фокусування сонячних променів з метою розпалювання вогню. Вони називались yang-suis – сонячні запальники, або ж палючі дзеркала.

Зауважимо, що. Її офіційним партнером став бренд. Він у співпраці з компанією Spacebit відправлять на супутник Землі техніку, яка збиратиме наукові дані. Для України цей проєкт надзвичайно важливий, адже він дозволить відновити репутацію привілейованої космічної держави на світовій арені, дасть поштовх до розвитку українських комерційних космічних проєктів, а також сприятиме популяризації космічної тематики серед українців.