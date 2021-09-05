Виникає питання, чому сонце не нагріває космічний простір, так само як і Землю. Це явище пояснила інженер-теплотехнік з NASA Елізабет Абель.

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Чому на Землі тепло, а в космосі холодно

Сонце – це по суті куля газу та вогню, каже Абель. У самому серці небесного світила панує температура приблизно 15 мільйонів градусів за Цельсієм, а на його поверхні – понад 5 з половиною тисяч. Тим часом температура космосу коливається в межах 270 градусів з позначкою мінус.



Сонце / Фото NASA

Як це може бути

Інженерка пояснила, тепло рухається по космосу у вигляді випромінювання – інфрачервоної хвилі енергії, яка мігрує від нагрітих предметів до більш прохолодних. Хвилі випромінювання контактують з молекулами та нагрівають їх.

Нагрівання Землі

Саме так тепло від Сонця надходить до Землі і поширюється трьома методами: випромінюванням провідністю та конвекцією.

Спочатку сонячні промені нагрівають молекули в атмосфері, потім відбувається ланцюгова реакція, коли нагріті частинки врізаються у своїх та передають їм цю додаткову енергію.

Ось чому повітря тепле навіть у затінку.



Сонечне тепло поширюється завдяки молекулам в атмосфері / Фото unsplash

Що не так з космосом

Але в космосі молекули газу дуже маленькі і розташовані вони далеко одна від одної, через це не можуть контактувати. Тому навіть коли інфрачервоні хвилі сонця нагрівають їх, передача цього тепла за допомогою провідності неможлива. Те саме з конвекцією. Ця форма передачі тепла відбувається лише за наявності сили тяжіння, а в невагомому середовищі не діє.