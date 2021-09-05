Возникает вопрос, почему солнце не нагревает космическое пространство, так же как и Землю. Это явление объяснила инженер-теплотехник из NASA Элизабет Абель.

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Почему на Земле тепло, а в космосе холодно

Солнце – это по сути шар газа и огня, говорит Абель. В самом сердце небесного светила царит температура около 15 миллионов градусов по Цельсию, а на его поверхности – более 5 с половиной тысяч. Между тем температура космоса колеблется в пределах 270 градусов с отметкой минус.



Солнце / Фото NASA

Как это может быть

Инженер пояснила, тепло движется по космосу в виде излучения инфракрасной волны энергии, которая мигрирует от нагретых предметов к более прохладным. Волны излучения контактируют с молекулами и нагревают их.

Нагревание Земли

Именно так тепло от Солнца поступает к Земле и распространяется тремя методами: теплопроводностью, излучением и конвекцией.

Сначала солнечные лучи нагревают молекулы в атмосфере, затем происходит цепная реакция, когда нагретые частицы врезаются в своих соседей и передают им эту дополнительную энергию.

Вот почему воздух теплый даже в тени.



Солнечное тепло распространяется благодаря молекулам в атмосфере / Фото unsplash

Что не так с космосом

Но в космосе молекулы газа очень маленькие и расположены они далеко друг от друга, из-за этого не могут контактировать. Поэтому даже когда инфракрасные волны солнца нагревают их, передача этого тепла с помощью проводимости невозможна. То же самое с конвекцией. Эта форма передачи тепла происходит лишь при наличии силы тяжести, а в невесомой среде не действует.