Тож якщо друзі натякають, що тобі не варто дружити з колишньою – можливо, варто прислухатися до них. Або бодай врахувати, що є багато випадків, коли це добра порада.

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Чому не варто дружити з колишньою, згідно з психологією

Звісно, не мовиться про ситуації, коли є спільні діти – тут важливо підтримувати добрі стосунки з колишньою. Але, як розповів психолог Марк Траверс, загалом перебування поруч з колишньою може призвести до потенційно шкідливих наслідків.

Важливо враховувати причини й обставини розриву, хто був ініціатором. Оскільки все це може свідчити про те, що дружити з цією людиною (бути сердечним і ввічливим – не те ж саме, що дружити) не обов'язково є гарною ідеєю.

Отже, є кілька причин і ситуацій, коли краще тримати дистанцію. Твоя колишня може бути чудовою людиною, і дружба з нею може здатися чудовою ідеєю, але задумайся, якщо помічаєш тривожні сигнали. Траверс порадив, на що саме звернути увагу.



Можливо, наразі все й добре, але задумайся, якщо лунають тривожні сигнали / Фото lookstudio@freepik

Дружба з колишньою: 5 ситуацій, коли треба задуматися

Коли все незрозуміло. Точно не варто дружити з колишньою, якщо ваші стосунки або їхній напрямок руху незрозумілі, якщо розрив відбувся не так давно і якщо хтось із вас думає, що все ще "є шанс". Вам потрібно встановити чіткі межі й викласти карти на стіл, щоб уникнути незручних моментів та набагато більшого болю.

Точно не варто дружити з колишньою, якщо ваші стосунки або їхній напрямок руху незрозумілі, якщо розрив відбувся не так давно і якщо хтось із вас думає, що все ще "є шанс". Вам потрібно встановити чіткі межі й викласти карти на стіл, щоб уникнути незручних моментів та набагато більшого болю. Коли вона не дозволяє тобі рухатися далі. Дружба з колишньою може бути схожа на якір, який тримає тебе на одному місці, не дає рухатися вперед і здобувати те, чого ти дійсно хочеш від стосунків. У будь-якому випадку важливо уникати людей, які стримують тебе, особливо якщо та точка, в якій ти зараз перебуваєш, не робить тебе щасливим.

Дружба з колишньою може бути схожа на якір, який тримає тебе на одному місці, не дає рухатися вперед і здобувати те, чого ти дійсно хочеш від стосунків. У будь-якому випадку важливо уникати людей, які стримують тебе, особливо якщо та точка, в якій ти зараз перебуваєш, не робить тебе щасливим. Коли стосунки були і є токсичними. Токсичні стосунки дуже шкідливі, вони можуть зруйнувати твою впевненість, самооцінку і безпеку, підвищити рівень стресу і тривоги. Якщо причиною розриву стосунків і була токсичність, то це важливий фактор, який слід враховувати, розглядаючи можливість дружби з колишньою партнеркою.

Токсичні стосунки дуже шкідливі, вони можуть зруйнувати твою впевненість, самооцінку і безпеку, підвищити рівень стресу і тривоги. Якщо причиною розриву стосунків і була токсичність, то це важливий фактор, який слід враховувати, розглядаючи можливість дружби з колишньою партнеркою. Коли вона впливає на твої нові стосунки. Підтримувати зв'язок з колишньою, бути близьким або навіть дружити з нею – все це може стати серйозною проблемою у твоїх нових стосунках, оскільки може викликати ревнощі, невпевненість у собі та створити інші проблемні ситуації. Не дозволяй минулим стосункам впливати на теперішні.

Підтримувати зв'язок з колишньою, бути близьким або навіть дружити з нею – все це може стати серйозною проблемою у твоїх нових стосунках, оскільки може викликати ревнощі, невпевненість у собі та створити інші проблемні ситуації. Не дозволяй минулим стосункам впливати на теперішні. Коли ризик більший за переваги. Ти маєш запитати себе, що ти цінуєш у цій дружбі, а також якої шкоди вона може завдати тобі, які негативні емоції вона викликає? Якщо дружба, чи то з колишньою, чи з кимось іншим, впливає на тебе негативно, краще припинити її або проаналізувати, чи справді вона того варта.

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