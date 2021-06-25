Літо буквально зійшло з розуму. То ми носилися з куртками та теплими светрами, то вже не знаємо, що ще можна зняти, щоб не спаритися. Тож не дивно, що думки про секс здаються відверто недоречними у цей час. Але, на щастя, усе можна виправити.

Варте уваги Татуювання, шоу байкерів і коктейлі на Nemiroff: у Києві пройде фестиваль Tattoo Collection

У сексологині Наталі Єжової є кілька порад, які допоможуть не відмовлятися від інтимної близькості у спеку. Вона не лише знає, як зробити секс комфортнішим, а й подарувати неабияке задоволення партнерці.

У літню спеку стає важче займатися сексом, тому що тіла липнуть одне до одного, і це не дуже комфортно. Також пришвидшується серцебиття, тож люди швидше стомлюються. Саме тому влітку потрібно придумувати, як займатися сексом так, щоб вам не ставало зле. Адже може навіть паморочитися в голові,

– зауважує Єжова.

Вона наголошує на тому, що літо – пора, коли потрібно турбуватися про себе, а також обирати місця та пози, які дозволять отримувати максимум комфорту. Тож лови кілька порад від сексологині, які дозволять отримувати задоволення від заняття сексом у літню спеку.

1. Використовуй лід

За допомогою льоду можна урізноманітнити інтимні пестощі. А ще він може охолоджувати тіло тоді, коли ви удвох буквально "палаєте" під час заняття сексом. Тут ми більше розповіли про те, як за допомогою кубиків льоду додати пікантності у своє інтимне життя.



Скористайся кубиками льоду, щоб охолодитися / Фото AdobeStock

2. Секс у душі

Наталя Єжова рекомендує для яскравіших відчуттів робити контраст холодної та гарячої води. Також ти можеш використовувати душ для стимулювання ерогенних зон тіла. Але варто пам'ятати про те, що секс у душі доволі травматичний. Тож візьми на озброєння наші поради, щоб отримати максимум задоволення без зайвих клопотів.

3. Швидкий секс

Зовсім необов'язково намагатися влаштовувати секс-марафони. У спекотні літні дні та ночі краще віддати перевагу швидкому сексу. Також варто віддавати перевагу позиціям, в яких ваші тіла не надто тісно переплетені. Це може бути, наприклад, doggy style.



Віддай перевагу позиціям, де ваші тіла менше контактують / Фото Unsplash

4. Кондиціонер або вентилятор

Звичайно ж, не варто забувати про блага цивілізації. Але варто пам'ятати про те, що потік повітря не має бути спрямованим на вас.

Візьми на озброєння поради сексологині Наталі Єжової. Вони дозволять отримувати максимум задоволення від заняття сексом в літню спеку!

Це цікаво Для спекотної відпустки: 3 гарячі секс-пози, які варто спробувати у готелі