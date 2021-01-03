Звичайно ж ми у фільмах бачимо, як головні герої в пориві пристрасті зривають з себе одяг. Настільки сильно їм не терпиться зайнятися сексом. Реальне ж життя має мало спільного з кінематографом. По-перше, не хочеться рвати улюблений одяг. По-друге, процес роздягання – відмінна прелюдія. Men 24 розповідає, як подарувати задоволення дівчині, роздягаючи її.

Якщо підійти до процесу роздягання з почуттям, а не сприймати його механічно, то можна подарувати неабияке задоволення партнерці. Розповідаємо на Men 24, як перетворити звичайне роздягання на прелюдію.

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1. Уникай агресивного освітлення

Спробуй трішки приглушити світло у спальні. Роздягання – інтимний процес, який геть зовсім не повинен нагадувати медогляд. Тим паче, що тіні на її тілі дозволять насолодитися вигинами коханої зі ще більшою насолодою. Якщо у твоїй спальні немає можливості приглушити світло – вимкни його зовсім. Натомість запали кілька свічок. Не зайвою також буде музика.

2. Не рви на ній одяг

По-перше, вона повинна у чомусь повертатися додому. Натомість порваний одяг змусить її почуватися дискомфортно. По-друге, вбрання може бути цінним для неї. Ти ж не хочеш зіпсувати їй настрій лише тому, що свого часу передивився еротичних фільмів. По-третє, зриваючи одяг ти можеш випадково травмувати її. Тобі це треба?



Зовсім не обов'язково зривати з неї одяг / Фото unsplash

3. Не знімай білизну

Дозволь своїй партнерці розслабитися. Для цього їй потрібно дати трішки часу, який вона зможе провести у спідній білизні. Так вона не почуватиметься незахищеною перед тобою. Та й спіднє можна використати для прелюдії. Погладжуй її тіло крізь білизну. Це додасть нових приємних відчуттів. Тим паче вона ж не дарма одягала свій найкрасивіший комплект, щоб ти його відразу ж знімав.

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4. Шкарпеткам у спальні не місце

На ступнях твоєї коханої теж є безліч нервових закінчень, які можна залучати під час заняття сексом. Тож сміливо знімай з неї шкарпетки. Якщо ж твоя партнерка шалено замерзла в ноги – зігрівай їх. Для цього можна робити ніжний масаж. Це теж може неабияк збуджувати її.



Залиш шкарпетки для затишних вечорів / Фото stocksy

5. Тримай язик за зубами

Хочеш пожартувати – відклади це на потім. Ти не можеш бути упевненим, що твій гумор вона оцінить високо. Ба більше – ти маєш усі шанси зіпсувати її настрій, позбавивши будь-якого бажання. Тож спочатку віддайтеся пристрасті, а потім уже можете лежати в ліжку та жартувати про що завгодно.

6. Не вмієш – не берися

У цьому пункті ми говоримо про бюстгальтер. Якщо у тебе є достатньо досвіду, щоб розстібати його однією рукою із зав'язаними очима, – зроби це. Якщо ж ні – доручи цей непростий процес своїй партнерці. Ти ж не хочеш виглядати максимально недосвідченим лише тому, що ці бісові застібки ніяк не піддаються тобі?



Дозволь їй самостійно зняти з себе бюстгальтер / Фото pinterest

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Перетвори роздягання партнерки на справжній спектакль. Нехай він приносить їй задоволення та дарує упевненість у собі. Тим паче, що роздягання – відмінна прелюдія, якщо до нього поставитися відповідально й уникати поспіху!