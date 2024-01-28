Сучасні пари стикаються з цими та багатьма іншими дилемами. Щоб допомогти тобі зорієнтуватися на етапах знайомства та стосунків, ми перерахували кілька причин, чому варто зберігати стосунки приватними.

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Конфіденційність зберігається

Дуже важливо бути обережним у тому, що ти хочеш, щоб люди знали про твої стосунки. Обидва учасники стосунків повинні спільно обговорити, якими аспектами їм комфортно ділитися публічно або в соціальних мережах. Вирішивши тримати свої стосунки якомога далі від очей громадськості, ти збережеш недоторканність свого приватного життя.

Звільнитися від осуду і втручання

Зберігаючи твої стосунки приватними, ти уникнеш небажаного осуду та втручання ззовні. Чим менше ти даєш людям знати про свої стосунки і моменти щастя, тим більше ти можеш бути спокійним.



Таємниця про ваші стосунки дозволить звільнитися від осуду / Фото marymarkevich

Це допомагає уникнути тиску з боку громадськості

Публічні стосунки іноді можуть стати жертвою очікувань з боку сім'ї, друзів і родичів. Зберігаючи стосунки приватними, ти зможеш встановити межі і підтримувати їх на своїх умовах.

Не всі будуть раді за вас

Ти думаєш, що всі будуть раді почути, що ти знайшов кохання всього свого життя? Зовсім ні! Ну, деякі люди можуть заздрити вашим стосункам, і дехто може навіть бажати вашого розриву. Тому цілком виправдано уникати зайвих розмов про ваші стосунки.

Твоя колишня не загрожуватиме

Якщо ти тримаєш ваші стосунки у таємниці, твоя колишня навряд чи буде "кружляти навколо вас". У цьому сенсі, якщо ти зробиш ваші стосунки трохи більш приватними, вона не дізнається, що відбувається у твоєму особистому житті. Якщо твоя колишня стає токсичною, існує ймовірність, що її наміри можуть бути недобрими, а отже, збереження приватності може допомогти тобі.

Романтика – не гра в соціальних мережах

Збереження ваших стосунків у таємниці допоможе вам мати щасливі стосунки. Не дозволяй вашим романтичним стосункам стати жертвою тенденції створювати "фан-базу" в соціальних мережах для романтичного контенту ваших стосунків. Проблем у стосунках буде менше, якщо ви удвох визначатимете стосунки на своїх умовах, а не дозволятимете соціальним мережам визначати їх.



Вам не доведеться грати у романтику для соцмереж / Фото prostooleh

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Прислухайся до цих порад. Іноді дійсно краще не розповідати зайвого про свої стосунки, щоб не наробити лиха для вас двох.