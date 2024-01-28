Современные пары сталкиваются с этими и многими другими проблемами. Чтобы помочь тебе сориентироваться на этапах знакомства и отношений, мы перечислили несколько причин, почему следует сохранять отношения частными.

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Конфиденциальность сохраняется

Очень важно быть осторожным для того, что ты хочешь, чтобы люди знали о твоих отношениях. Оба участника отношений должны совместно обсудить, какими аспектами им комфортно делиться публично или в социальных сетях. Решив держать свои отношения как можно дальше от глаз общественности, ты сохранишь неприкосновенность своей личной жизни.

Освободиться от осуждения и вмешательства

Сохраняя твои отношения частными, ты избежишь нежелательного осуждения и вмешательства извне. Чем меньше ты даешь людям знать о своих отношениях и моментах счастья, тем более ты можешь быть спокоен.



Тайна о ваших отношениях позволит освободиться от осуждения / Фото marymarkevich

Это помогает избежать давления со стороны общественности

Публичные отношения иногда могут стать жертвой ожиданий со стороны семьи, друзей и родственников. Сохраняя отношения частными, ты сможешь установить границы и поддерживать их на собственных условиях.

Не все будут рады за вас

Ты думаешь, что все будут рады услышать, что ты обрел любовь всей своей жизни? Вовсе нет! Ну, некоторые люди могут завидовать вашим отношениям, и некоторые могут даже желать вашего разрыва. Поэтому вполне оправдано избегать лишних разговоров о ваших отношениях.

Твоя бывшая не будет угрожать

Если ты держишь ваши отношения в тайне, твоя бывшая вряд ли будет "кружиться вокруг вас". В этом смысле, если ты сделаешь ваши отношения немного более приватными, она не узнает, что происходит в твоей личной жизни. Если твоя бывшая становится токсичной, существует вероятность, что ее намерения могут быть недобрыми, а значит, сохранение конфиденциальности может помочь тебе.

Романтика– не игра в социальных сетях

Сохранение ваших отношений в тайне поможет вам иметь счастливые отношения. Не разрешай вашим романтическим отношениям стать жертвой тенденции создавать "фан-базу" в социальных сетях для романтического контента ваших отношений. Проблем в отношениях будет меньше, если вы вдвоем будете определять отношения на своих условиях, а не будете позволять социальным сетям определять их.



Вам не придется играть в романтику для соцсетей / Фото prostooleh

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Прислушайся к этим советам. Иногда действительно лучше не рассказывать лишнего о своих отношениях, чтобы не натворить бед для вас двоих.