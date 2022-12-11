Якщо у тебе не було звички робити для себе подарунки на Новий рік, то рекомендуємо її виробити. Далі Men 24 розповість, чому це особливо важливо зараз і як ти ще й можеш допомогти ЗСУ. Вмощуйся зручніше, ми починаємо!

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Чому важливо робити подарунок для себе

Генеральний директор Insurist Браян Грінберг зауважив, що робити для себе подарунки наприкінці року дуже корисно. Це своєрідна подяка собі за те, як ти прийшов цей рік.

Ти вже отримав те, що хочуть усі інші – чи то нову пару черевиків, чи то гідромасажну ванну – а тепер настав час придбати щось особливе саме для тебе,

– закликає він.

Це може бути подарунок, який принесе тобі користь на роботі. Або ж річ, яка нагадуватиме тобі, що ти плідно працював та винагородив себе сповна. Головне, щоб у неї була певна емоційна підв'язка. Тож це точно не має бути щось звичайнісіньке.

Крім того, подарунок може заряджати на нові звершення. Наприклад, ти завжди мріяв про стильний і вишуканий костюм, в якому зустрічатимешся з діловими партнерами. Це не лише крутий подарунок, а й неабияка інвестиція у себе. Стильно, красиво та додає тобі чимало балів до скарбнички.



Цьогоріч особливо важливо подарувати собі трохи свята / Фото Andreas Moskin

Усе це класно, але варто повернутися до реалій, з якими стикається кожен українець тут і зараз. Здавалося б, робити для себе подарунок зараз – недоречно. Тож ми далі розповімо, як поєднати це з допомогою ЗСУ, волонтерам і переселенцям.

Для цього рекомендуємо підтримувати своїх. Сміливі українські бренди, які створюють ініціативи, які не лише дозволять подарувати собі дещицю свята. У тебе ще й буде можливість допомогти ЗСУ.

Зроби донат на ЗСУ – отримай подарунок

Саме це пропонує зробити український бренд стильного чоловічого одягу Andreas Moskin. Кожен охочий може отримати подарунок за донат. Кошти, які вдасться зібрати у рамках цієї благодійної акції, перерахують до Благодійного фонду Сергія Притули. Їх спрямують на потреби української армії, а отже – наближення перемоги!

Як взяти участь в акції

Тобі потрібно зробити донат на суму від 500 гривень на спеціальну благодійну Банку. Після платежу слід написати у приватні повідомлення Andreas Moskin, щоб підтвердити платіж і взяти участь в акції. Вітаємо, на тебе чекає один з варіантів боксів:

Штани + аксесуар + брендова ялинкова прикраса.

Жилет + аксесуар + брендова ялинкова прикраса.

А от за найбільший донат бренд дарує чоловічий костюм.



Роби донат – отримуй подарунок від українського бренду / Фото Andreas Moskin

Відповідна ініціатива крута не лише з точки зору благодійності. За свою підтримку українського війська ти отримуєш речі, які стануть у пригоді за абсолютно різних обставин. Погодься, такий подарунок значно приємніше отримувати.

Одним кліком ви не тільки допомогли армії, а ще й обрали цінний подарунок для себе або когось із ваших рідних. Це дужа крута ідея, яку варто просувати і підтримувати іншим підприємцям. Лише завдяки взаємній співпраці ми зможемо допомогти армії та подарувати Різдво усім українцям,

– кажуть засновники бренду Андрій Моськін й Андреас Білоус.

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Закликаємо і тебе долучитися до цієї акції. Якщо особисто тобі не потрібен цей подарунок, то ми підозрюємо, ти маєш когось з рідних чи близьких, кого б він потішив. Гуртуймося, допомагаймо один одному. Лише так ми зможемо здолати ворога.