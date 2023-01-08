До твоєї уваги умовні три кити, на яких стоїть побудова дружніх стосунках у дорослому віці. Гайда вивчати їх і брати на озброєння, якщо не хочеш тусити лише з колегами по роботі.

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Як побудувати дружні стосунки з віком

1. Тобі потрібно бути проактивним

Найважливіший урок, який тобі потрібно засвоїти у дорослому віці, – знадобляться реальні, активні зусилля. Тобі потрібно буде добряче працювати над тим, щоб ваша дружба продовжувала своє життя.

Якщо ти конкретно ще ні з ким не познайомився, то пора виходити нарешті з дому. Почни ходити до спортзалу або ще кудись, де ти можеш знайти людей зі спільними інтересами. Це дозволить себе оточити тими, серед кого може бути твій потенційний майбутній друг.



Зав'язати дружбу можна, наприклад, у спортзалі / Фото freepik

І щойно ви зав'яжете дружбу, не покладайся на те, що воно якось саме буде. Клич на зустрічі, нагадуй про своє існування. Роби це регулярно, але не будь надто нав'язливим. Це дозволить не спускати на пси ваше спілкування.

2. Це потребуватиме часу

Дослідження виявило цікавий хронометраж. Скільки часу потрібно провести разом, щоб:

зі знайомого перетворитися у товариша – 40 – 60 годин;

з товариша у друга – 80 – 100 годин;

з друга у близького, найкращого друга – 200 годин.

Мовиться про час, який ви проводите удвох. Себто недостатньо бути 5 діб знайомими, щоб відразу ж стати найкращими друзями.

У шкільні та студентські часи набрати цей хронометраж дуже легко. Чого не скажеш про доросле життя. Твої три походи на тиждень у зал по 2 години дорівнюють 6 годинам на тиждень та 24 годинам на місяць.



Знадобиться значно більше часу, щоб стати справжніми друзями / Фото lookstudio

Себто тобі знадобиться місяців 8, щоб стати найкращим другом з тим, з ким відвідуєш зал. Погодься, надто вже довго.

3. Деякі люди ініціатори, а деякі – ні

Слід усвідомити про те, що не всі готові брати на себе ініціативу. Про це ми побіжно згадали у першому пункті. Тож тобі потрібно буде змиритися з тим фактом, що доведеться самому брати ініціативу у свої руки.

У такому випадку рекомендуємо поділитися на "господаря" та "гостя". У цьому випадку господарі організовують події, будують плани, залучають інших людей. Натомість гості – ті, хто охоче навідується на тусівки, але сам нічого не робить.

Але все це метафорично. Ясна річ, що ти не зобов'язаний все на собі тягнути. Домовляйтеся, наприклад, так: ти організовуєш щось смачне для зустрічі, а твій друг – приносить алкоголь. Абощо. Тут можна проводити безліч аналогій.



Можливо, тобі доведеться брати ініціативу у свої руки / Фото pressfoto

Головне, що у вашій дружбі має бути хтось, хто буде рушієм. Хтось, хто підштовхуватиме до зустрічей, нагадуватиме про їхню необхідність.

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Будувати дружні стосунки у дорослому віці не так уже й просто. Така дружба налагоджується значно складніше. Її потрібно постійно підживлювати. І для цього необхідно буде чимало попітніти. Але якщо ти готовий, то не відмовляйся від можливості знаходити нових цікавих людей.