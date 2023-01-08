Порадами поділилася експертка Пейдж Коен. Вона назвала 5 моментів, які варто взяти на озброєння, щоб ти міг обґрунтовано поговорити про кращі умови оплати. Нагадуємо, що це у твоїх інтересах – відстоювати себе та турбуватися про те, щоб отримувати гідну плату за виконану роботу.

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Як домовитися про кращу зарплату

1. Почни з вивчення "конкуренції"

Коен каже, що для того, щоб отримати справедливу зарплату наперед або підвищення під час роботи, важливо знати, скільки зазвичай платять за ту ж роботу, але в інших компаніях.

Це допоможе тобі дізнатися, чи справедлива початкова пропозиція або скільки ти можеш попрохати, якщо хочеш підвищення. Цей момент надзвичайно важливий. Якщо ти його не врахуєш, то маєш шанси отримати значно нижчу зарплату, ніж в середньому "по палаті".

2. Опирайся на конкретні дані

Це частина дослідження конкуренції. Коен каже, що важливо мати аргументи. Варто собі виписати суми, які пропонують конкуренти за ту ж роботу.



Наводь чіткі аргументи, щоб досягнути успіху / Фото Drazen Zigic

Якщо ти покладаєшся на те, що ти дослідив, на реальні дані та офіційні цифри, то матимеш вищі шанси на успіх. Експертка пояснює, що демонструвати свою гнучкість – гарна ідея. Але ти також повинен боротися за те, що вважаєш справедливим.

3. Запитуй про діапазон зарплати

Іноді люди погоджуються на дуже низку зарплату, тому що не знають цінності своєї роботи чи поради. Тому Коен рекомендує запитувати про діапазон зарплати. Тобі слід розуміти, на який мінімум і максимум ти можеш розраховувати.

Це особливо важливо, коли ти берешся за опанування нового для себе фаху. І ти не знаєш, скільки насправді платять новачку, а скільки – професіоналу у цій сфері. Крім того, це дозволить тобі розуміти, на що ти можеш розраховувати з часом.

4. Проси більше, ніж хочеш

За словами Коен, найкраще, що можна зробити, – попросити вищу зарплату, ніж ти насправді хочеш. Це залишає простір для переговорів. І це підвищує шанси на те, що ти отримаєш стільки, скільки прагнеш.



Не соромся попросити більше, ніж хочеш насправді / Фото Drazen Zigic

Але варто бути обережним. Якщо надто тиснути під час обговорення оплати, можна залишитися і без потенційної роботи, і без потенційних грошей.

5. Не забувай про інші переваги

Ти повинен пам'ятати, що твоя зарплата – це не лише те, що ти отримуєш на свій рахунок. Також у компанії може бути низка переваг. Наприклад, той же абонемент на походи у спортзал або медична страховка.

Дізнайся, які бонуси ти можеш отримувати на роботі. Можливо, вони матимуть вирішальне значення під час обговорення майбутньої зарплати.

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Як бачиш, для того, щоб просити вищу заробітну плату, потрібно знатися на ринку праці. Тверезо оцінювати себе. Вміти домовлятися та відстоювати свою позицію. Спробуй. Можливо, ці поради допоможуть тобі отримувати більше, ніж ти хотів на початку.