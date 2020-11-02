Облисіння турбує багатьох чоловіків. Часом волосся випадає хіба що на ногах – і тоді на це ніхто не звертає увагу. Однак складно не помітити ознаки захворювання на голові. Сьогодні Men 24 розповідає про алопецію (Alopecia – латинське слово, яке й означає "облисіння".

Зауваж, волосся випадає у кожної людини, це нормальний процес. Від 50 до 200 старих волосків щодня втрачає голова, як підрахували на Men 24, а замість них пробиваються молоді – приблизно стільки ж.

Ще з цікавого Чому не росте борода: найкращі способи, як відростити її в домашніх умовах

Так от, якщо втраченого волосся помітно більше, ніж нового – час звернутися до трихолога (лікаря, який цією проблемою й займається).

Ознаки облисіння

Як не пропустити цей момент? Організм подає тривожні сигнали заздалегідь. Багато волосся на гребінцях та одязі та острівці порожнечі на голові – це вже не сигнал, а фінальні титри. Перші ж ознаки такі:

Це коли волосся стає тоншим, коли слабшають корінці.

Це коли воно росте повільніше, ніж зазвичай (звернути увагу треба на район біля скронь, лінію росту).

Це коли пошкоджене волосся втрачає природний колір, а зачіска стане неоднорідною.

Це коли з'явився свербіж, а шкіра голови почала лущитися, причому разом із волоссям.

Простий тест: потягни пасмо свого волосся, і якщо в руці залишилися понад 5 волосинок – час замислитися.



Щоб не пропустити момент, коли почалося облисіння, за волоссям треба стежити / Фото pixabay

Причини облисіння

Трихологи можуть назвати тобі понад 600 причин алопеції. Але дуже рідко буває так, що причина одна. Зазвичай виникає алопеція через вплив кількох факторів. Розповімо лише про кілька найважливіших.

Генетичні. Наскільки волосся слабке чи сильне до зовнішніх впливів, значною мірою закладено у генах. До 80% лисих чоловіків зазнали впливу саме цього фактору перед усіма іншими.

Наскільки волосся слабке чи сильне до зовнішніх впливів, значною мірою закладено у генах. До 80% лисих чоловіків зазнали впливу саме цього фактору перед усіма іншими. Гормональні. Збій у роботі ендокринних органів може вплинути й на ріст та випадіння волосся. Облисіння може бути вторинною ознакою діабету, гіпотиреозу, гіпертиреозу й низки інших захворювань.

Збій у роботі ендокринних органів може вплинути й на ріст та випадіння волосся. Облисіння може бути вторинною ознакою діабету, гіпотиреозу, гіпертиреозу й низки інших захворювань. Аутоімунні. Захворювання сполучних тканин та інші порушення імунної системи часто посилюють втрату волосся.

Захворювання сполучних тканин та інші порушення імунної системи часто посилюють втрату волосся. Інфекційні. Інтоксикація організму через інфекційні захворювання, загострення хронічних хвороб можуть стати підгрунтям для алопеції.

Інтоксикація організму через інфекційні захворювання, загострення хронічних хвороб можуть стати підгрунтям для алопеції. Онкологічні. Облисіння – природня реакція на хімієтерапію. Але ріст волосся після цього можна відновити.

Облисіння – природня реакція на хімієтерапію. Але ріст волосся після цього можна відновити. Медикаментозні. Ретиноїди, адреноблокатори, антикоагулянти, антибіотики, протисудомні, сечогінні препарати – все це має серед побічних ефектів порідіння або випадіння волосся.

Ретиноїди, адреноблокатори, антикоагулянти, антибіотики, протисудомні, сечогінні препарати – все це має серед побічних ефектів порідіння або випадіння волосся. Харчові . Незбалансоване харчування, нестача вітамінів і мінералів – шлях до ламкого та рідкого волосся.

. Незбалансоване харчування, нестача вітамінів і мінералів – шлях до ламкого та рідкого волосся. Зловживання. Мовиться про алкоголь та нікотин. Вони "вимивають" вітаміни, погано впливають на імунітет, психологічний стан людини. Внаслідок цього може й випадати волосся.

Мовиться про алкоголь та нікотин. Вони "вимивають" вітаміни, погано впливають на імунітет, психологічний стан людини. Внаслідок цього може й випадати волосся. Екологічні. Забруднене повітря, радіація, погана вода шкодять організму, а далі одна хвороба тягне іншу.

Забруднене повітря, радіація, погана вода шкодять організму, а далі одна хвороба тягне іншу. Травматичні. Травматична алопеція – зазвичай це рубець на місці пошкодження сполучної тканини. Це лікується, але знадобиться втручання хірургів.



Причин в облисіння – сотні, але від встановлення причини залежатиме лікування / Фото pixabay

Чому волосся випадає у молодих чоловіків

Що викликає облисіння у підлітків

Зазвичай мовиться про гормональну причину: протягом життя рівень гормонів в крові коливається – трапляються сплески, тривають перебудови.

Тобто, статеве дозрівання може стати причиною випадіння волосся у підлітка. Вони стають маснішими, тоншими, ростуть повільніше. Але перейматися тут не слід – звісно, щойно гормони стабілізуються, зачіска повертає колишню привабливість.

Увага: бувають випадки, коли алопеція у підлітків не пов'язана з гормонами, а викликали її інші причини (перелічені у підпункті вище). Тож треба стежити за масштабами та вживати заходів боротьби з облисінням.

Зверни увагу Чому лисіють чоловіки: пояснення Супрун

Інші вікові особливості, пов'язані з облисінням

Далі, до 18 років, відбувається остаточне формування волосяного покриву чоловіка. Ба більше, у цьому віці у чоловіків, як правило, максимальна кількість волосся. А от випадання його починається вже у 20 – 30 років.

До 50 років половина чоловіків має справу з тим чи іншим видом алопеції. А до 60 вони мають вже не більше за 40% від тієї максимальної кількості волосся, яка була у 18. Тут нічого не поробиш, так влаштована природа.

Якщо хочеться бути "волохатішим", доведеться носити перуку (що дешевше), або робити пересадку.



Облисіння у підлітків часто є наслідком статевого дозрівання, але – не завжди / Фото pixabay

Лікування облисіння: в домашніх умовах та у фахівців

Розглянемо, що може допомогти лікувати алопецію. На жаль, саме лікувати, а не вилікувати – повністю позбавитися облисіння не вийде. Але його можна уповільнити, запобігти випаданню волосся.

Шампуні

Найпростіший спосіб, якщо облисіння не зайшло далеко і ти не бачиш потреби наразі йти до лікаря – спеціальний шампунь. Дійсно, такі засоби є: вони поліпшують мікроциркуляцію крові, стимулюють ріст волосся і зміцнюють фолікули.

Але! Зверни увагу, що після припинення застосування цих засобів випадання волосся може посилитися. Краще проконсультуйся з фахівцями – щоб правильно лікувати алопецію, треба спершу з'ясувати її причину.

Медикаменти

Є сильнодіючі ліки, покликані стимулювати "пробудження" волосяних цибулин та ріст волосся. Але їх призначають тільки лікарі й продають виключно за рецептом лікаря.

Без рецепта в аптеці можна купити, наприклад, мазі на основі кортикостероїдів. Їх застосовують для лікування осередкового облисіння, іноді для впливу на аутоімунні захворювання.



Спершу – вітаміни й шампуні, у гірших випадках – ліки й косметологічні операції / Фото pixabay

Косметологія

Популярною є лазерна терапія (її краще починати не пізніше, ніж через три роки після початку облисіння). Але й є радикальніші способи – наприклад, трансплантація волосся.

Фолікули з потиличної частини голови пересаджують на необхідну ділянку – хороший спосіб, який майже не залишає шрамів. Вирізання клаптя шкіри з потилиці у пацієнта залишає шрам, але й така операція необхідна у деяких випадках.

Вітаміни

Для профілактики, а іноді й для протистояння облисінню можна приймати вітаміни, які зміцнюють волосся – два курси протягом року, у міжсезоння.

Можна вітаміни брати й з їжі – але треба уважно стежити за раціоном. Споживати більше риби, м'яса, багатих на цинк і залізо продуктів.

До теми Як лікувати облисіння: поради Супрун

Тож не чекай, коли від злості захочеш рвати на собі волосся, а вже нічого буде рвати – якщо помітив ознаки облисіння, то лікуй його! І краще таки звернися до фахівця – трихолога.