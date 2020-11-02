Облысение беспокоит многих мужчин. Иногда волосы выпадают разве что на ногах – и тогда на это никто не обращает внимание. Однако сложно не заметить признаки заболевания на голове. Сегодня Men 24 рассказывает об алопеции (Alopecia – латинское слово, которое и означает "облысение").

Заметь, волосы выпадают у каждого мужчины, это нормальный процесс. От 50 до 200 старых волосков ежедневно теряет голова, как подсчитали в Men 24 , а вместо них пробиваются молодые – примерно столько же.

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Так вот, если утраченных волос заметно больше, чем новых – время обратиться к трихологу (врачу, который этой проблемой, собственно, занимается).

Признаки облысения

Как не пропустить этот момент? Организм подает тревожные сигналы заранее. Много волос на расческе и одежде и островки пустоты на голове – это уже не сигнал, а финальные титры. Первые признаки же такие:

Это когда волосы становятся тоньше, когда ослабевают корешки.

Это когда они растут медленнее, чем обычно (обратить внимание надо на район у висков, линию роста).

Это когда поврежденные волосы теряют естественный цвет, а прическа станет неоднородной.

Это когда появился зуд, а кожа головы начала шелушиться, причем вместе с волосами.

Простой тест: потяни прядь своих волос, и если в руке остались более 5 волосинок – время задуматься.



Чтобы не пропустить момент, когда началось облысение, за волосами надо следить / Фото pixabay

Причины облысения

Трихологи могут назвать тебе более 600 причин алопеции. Но очень редко бывает так, что причина одна. Обычно возникает алопеция из-за влияния нескольких факторов. Расскажем лишь о нескольких важнейших.

Генетические. Насколько волосы слабо или сильно подвержены внешним воздействиям, в значительной степени заложено в генах. До 80% лысых мужчин ощутили воздействие именно этого фактора прежде всех других.

Гормональные. Сбой в работе эндокринных органов может повлиять и на рост и выпадение волос. Облысение может быть вторичным признаком диабета, гипотиреоза, гипертиреоза и ряда других заболеваний.

Аутоиммунные. Заболевания соединительных тканей и другие нарушения иммунной системы часто усиливают потерю волос.

Инфекционные. Интоксикация организма из-за инфекционных заболеваний, обострения хронических болезней могут стать почвой для алопеции.

Онкологические. Облысение – естественная реакция на химиотерапию. Но рост волос после этого можно восстановить.

Медикаментозные. Ретиноиды, адреноблокаторы, антикоагулянты, антибиотики, противосудорожные, мочегонные препараты – все это имеет среди побочных эффектов поредение или выпадение волос.

Пищевые . Несбалансированное питание, недостаток витаминов и минералов – путь к ломким и редким волосам.

Злоупотребления. Речь об алкоголе и никотине. Они "вымывают" витамины, плохо влияют на иммунитет, психологическое состояние человека. Вследствие этого могут и выпадать волосы.

Экологические. Загрязненный воздух, радиация, плохая вода вредят организму, а дальше одна болезнь влечет другую.

Травматические. Травматическая алопеция – обычно это рубец на месте повреждения соединительной ткани. Это лечится, но понадобится вмешательство хирургов.



Причин у облысения – сотни, но от установления причины будет зависеть лечение / Фото pixabay

Почему волосы выпадают у молодых мужчин

Что вызывает облысение у подростков

Обычно подразумевают гормональные причины: в течение жизни уровень гормонов в крови колеблется – случаются всплески, идут перестройки.

То есть, половое созревание может стать причиной выпадения волос у подростка. Они становятся жирнее, тоньше, растут медленнее. Но тревожиться тут не стоит – естественно, как только гормоны стабилизируются, прическа возвращает былую привлекательность.

Внимание: бывают случаи, когда алопеция у подростков не связана с гормонами, а вызвали ее другие причины (перечисленные в подпункте выше). Поэтому надо следить за масштабами и принимать меры борьбы с облысением.

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Другие возрастные особенности, связанные с облысением

Далее, до 18 лет, происходит окончательное формирование волосяного покрова мужчины. Более того, в этом возрасте у мужчин, как правило, максимальное количество волос. А вот выпадение его начинается уже в 20 – 30 лет.

До 50 лет половина мужчин имеет дело с тем или иным видом алопеции. А до 60 они имеют уже не более 40% от того максимального количества волос, что было в 18 Здесь ничего не поделаешь, так устроена природа.

Если хочется быть "волосатеее", придется носить парик (что дешевле), или делать пересадку.



Облысение у подростков часто является следствием полового созревания, но – не всегда / Фото pixabay

Лечение облысения: в домашних условиях и у специалистов

Рассмотрим, что может помочь лечить алопецию. К сожалению, именно лечить, а не вылечить – полностью избавиться от облысения не получится. Но его можно замедлить, предотвратить выпадение волос.

Шампуни

Самый простой способ, если облысения не зашло далеко и ты не видишь необходимости пока идти к врачу – специальный шампунь. Действительно, такие средства есть: они улучшают микроциркуляцию крови, стимулируют рост волос и укрепляют фолликулы.

Но! Обрати внимание, что после отмены этих средств выпадение волос может усилиться. Лучше проконсультируйся со специалистами – чтобы правильно лечить алопецию, надо сначала выяснить ее причину.

Медикаменты

Есть сильнодействующие лекарства, призванные стимулировать "пробуждение" волосяных луковиц и рост волос. Но назначают их только врачи и продают их исключительно по рецепту врача.

Без рецепта в аптеке можно купить, например, мази на основе кортикостероидов. Их применяют для лечения очагового облысения, иногда для воздействия на аутоиммунные заболевания.



Сначала – витамины и шампуни, в худших случаях – лекарства и косметологические операции / Фото pixabay

Косметология

Популярна лазерная терапия (ее лучше начинать не позднее, чем через три года после начала облысения). Но есть и более радикальные способы – например, трансплантация волос.

Фолликулы с затылочной части головы пересаживают на необходимый участок – хороший способ, который почти не оставляет шрамов. Вырезания лоскута кожи с затылка у пациента оставляет шрам, но и такая операция необходима в некоторых случаях.

Витамины

Для профилактики, а иногда и для противостояния облысению можно принимать витамины, которые укрепляют волосы – два курса в течение года, в межсезонье.

Можно витамины брать и из еды – но надо внимательно следить за рационом. Потреблять больше рыбы, мяса, богатых цинком и железо продуктов.

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