Нагадуємо, що секс має приносити вам обом задоволення. Якщо ж твоя партнерка не хоче ним займатися, то навіть не думай тиснути на неї або випрошувати інтиму. Вона має право сказати тобі "Ні", а ти зобов'язаний з цим правом рахуватися. Надіємося, пояснювати двічі не потрібно.

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Пам'ятай, що твоє бажання зайнятися сексом може просто не збігатися з бажанням партнерки. Далі ми назвемо кілька причин, через які це може відбуватися. Якщо ти їх розумітимеш, то значно спокійніше реагуватимеш наступного разу на відмову.

1. Стрес

Стрес – важлива причина зниження лібідо. Коли вона емоційно у поганому стані, то не неї лягає стільки тягаря, що думати про секс узагалі не випадає нагоди. Ти теж зауважив, що під час відпустки ви частіше займаєтеся сексом? Відповідь проста: у вас відсутні фактори стресу. Нема стресу – є бажання на все інше.



Якщо вона переживає стрес, то про секс годі думати / Фото yanalya

2. Поганий секс

На жаль, у деяких випадках причиною відсутності сексу може стати сам секс. Це не означає, що ти поганий у ліжку. Є імовірність, що ти просто недостатньо уважний до неї. Пам'ятаєш про правило задоволення для обох партнерів? Тож потурбуйся про її насолоду, а вона потурбується про твою. Усе просто.

3. Біль

Фізичний біль під час сексу означає, що щось пішло не так. Деякі з поширених причин болісного сексу охоплюють дисфункцію тазового дна. Вона виникає, коли м'язи в основі таза не розслабляються. Інші – гормональні зміни, коли рівень тестостерону й естрогену можуть призвести до больових відчуттів.

Проблем може бути більше. Тому найкраще – проконсультуватися з лікарем, якщо біль під час сексу – постійний супутник.

4. Психологічні причини

Коли є сильна тривога або навіть депресія, це безпосередньо впливає на наш статевий потяг. Проблеми у стосунках часто стають причиною такої поведінки. І якщо в деяких випадках в анамнезі була сексуальна травма, це обов'язково вплине на інтерес до сексу.

5. Неприємний запах

Так, неприємний запах відштовхує будь-кого. Панянки тут не виняток. Тож, якщо ти надто сильно пітнієш або від тебе тхне цигарками, то слід з цим щось робити. В інакшому випадку секс між вами може стати рідкістю. І, на жаль, тут її почуття до тебе матимуть мало впливу на ситуацію.



Не полінуйся перед сексом сходити в душ / Фото freepik

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Наостанок рекомендуємо тобі говорити. Якщо вона не хоче займатися сексом, поговоріть про це. Дозволь їй поділитися своїми переживаннями. Це однозначно позитивно вплине на ваші стосунки та дозволить їй довіряти тобі ще більше. А ми знаємо, що довіра – один з ключів щасливих і тривалих стосунків.

Важливо! Цей матеріал має винятково загальноінформаційний характер і не може бути основою для встановлення діагнозу або медичних висновків. Публікації на сайті засновані на останніх актуальних і науково обґрунтованих дослідженнях у сфері медицини. Але якщо Тобі або Твоїй партнерці потрібні встановлення діагнозу або медична консультація, обов'язково зверніться до лікаря.