Можливо, це саме те, чого потребує ваша пара. Адже ми маємо підозру, що вам обом слід прикласти зовсім трішки зусиль, щоб повернути пристрасть та розпалити полум'я між вами у спальні. Спробуйте, вам сподобається результат.

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1. Визначте час для сексу

Якщо у тебе і твоєї партнерки, здавалося б, ніколи немає часу на секс, то вам потрібно його планувати. Це може здатися дуже неромантичним. Але це може повернути тебе і твою партнерку до сексуального життя. Коли ви плануєте час для сексу, інші речі не заважатимуть. А все тому, що ви удвох будете зосереджені лише на цьому приємному занятті.

2. Не женіться за сексом

Не думайте про секс як про те, за чим слід гнатися. Якщо твоя партнерка не зацікавлена у ньому, а ти зацікавлений, уникай тиску. Нехай твоя друга половинка також проявляє бажання зайнятися сексом. Якщо ж ти постійно проситимеш її, то це може мати негативні наслідки. Висока ймовірність, що вона ще більше уникатиме інтиму.



Секс не має бути найголовнішим у ваших стосунках / Фото Seniv Petro

3. Не зациклюйся на проникненні

Сексуальне проникнення не повинно бути кінцевою метою між тобою та твоєю партнеркою. Зосередьтеся на прелюдії, оральному сексі, поцілунках, дотиках, обіймах. Включення прелюдії у ваш сексуальний розпорядок може бути чудовим способом полегшити сексуальне проникнення. А все тому, що твоя партнерка буде максимально розслаблена. Тож сам секс даруватиме більше задоволення та приємних відчуттів.

4. Ходіть на побачення

Побачення справді дуже важливі для пар, щоб зберегти іскру у стосунках. Коли це сексуальне, веселе та спонтанне побачення, пара може почуватися збудженою та чуттєвою. І не дивно, що після такої зустрічі на вас може очікувати гаряча ніч.

5. Візьми ситуацію під контроль

Бувають випадки, коли слід взяти ситуацію під контроль, якщо секс у вас почав з'являтися рідше. Візьми на себе ініціативу. Навіть незначний крок має значення. Головне – не тиснути на свою партнерку. Вона повинна розуміти, що ти хочеш дарувати їй задоволення. Натомість жарти про подружній обов'язок слід нарешті викинути зі своєї голови.



Не соромся брати під контроль ситуацію / Фото Teksomolika

6. Будь ніжним

Ти і твоя партнерка повинні практикуватися у ніжності, адже це може повернути втрачену близькість. Коли ви удвох випадково торкаєтеся один одного, цілуєте, ви дозволяєте собі бути відкритими для прелюдії та сексу. Це може принести неймовірне задоволення. А ще дає шанс повернути втрачену раніше іскру. Повернути романтику та секс до вашої спальні.

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Візьми на озброєння ці поради. З їхньою допомогою ви зможете повернути секс до своєї спальні. Пам'ятай, що все, що відбувається між вами, – у ваших руках.