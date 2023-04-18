Незалежно від того, наскільки сильно ти намагаєшся бути романтичним або чуттєвим, твоя партнерка може просто не відчувати цього. Це знак, що вона, ймовірно, не отримує задоволення від сексу з тобою. Розгляньмо деякі з можливих причин, чому вона уникає тебе, коли справа доходить до сексу.

Варте уваги Як стати справжнім профі у домашній міксології: 6 базових правил для бартендерів-новачків

1. Дефіцит ентузіазму

Твоя партнерка може здаватися незацікавленою у сексі або не проявляти достатньо ентузіазму. Вона може не хотіти брати активну участь та проявляти мало ініціативи або взагалі цього не робити. Ти також можеш помітити, що вона стала емоційно відстороненою або віддаленою.

2. Обмежене спілкування або його відсутність

Твоя партнерка може не говорити відкрито про свої бажання, вподобання або проблеми, пов'язані з сексуальною активністю. Вона може уникати обговорення або вираження своїх почуттів щодо сексу. Це може свідчити про відсутність комфорту або задоволення.



Ви можете мало або взагалі не спілкуватися / Фото freepik

3. Фізичний дискомфорт або біль

Твоя партнерка може проявляти ознаки фізичного дискомфорту або болю під час сексу. Наприклад, це може бути напруга у м'язах, здригання або уникнення певних позицій або дій. Це може демонструвати, що вона не отримує задоволення від сексу. Тому вам обом потрібно якомога швидше обговорити фізичний дискомфорт з лікарем.

4. Мала кількість оргазмів або відсутність

Твоя партнерка може не досягати оргазмів під час сексу або не виражати задоволення, коли вона його досягає. Це може свідчити про те, що вона не отримує тієї палітри відчуттів під час сексу, якої б хотіла. І це може навіть стати причиною того, що вона може постійно симулювати оргазм, щоб секс якомога швидше закінчився.



Вона може не досягати або імітувати оргазм / Фото jcomp

5. Дефіцит близькості або емоційного зв'язку

Секс – не лише фізичний акт, а й емоційний. Якщо твоя партнерка здається емоційно відстороненою, відключеною або не реагує під час сексуальної активності, це може свідчити про те, що вона не отримує задоволення від емоційної близькості та зв'язку з тобою. З цим також потрібно щось робити.

Читай також На якому році стосунків зраджують найчастіше: цікаві результати опитування

На щастя, у більшості випадків певні непорозуміння можна усунути з допомогою спілкування. Але будуть і такі моменти, коли без втручання фахівців не обійтися. І ми рекомендуємо не зволікати.

Важливо! Цей матеріал має винятково загальноінформаційний характер і не може бути основою для встановлення діагнозу або медичних висновків. Публікації на сайті засновані на останніх актуальних і науково обґрунтованих дослідженнях. Але якщо Тобі потрібні встановлення діагнозу або медична консультація, обов'язково звернися до лікаря.