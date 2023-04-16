Так, застосунок для позашлюбних знайомств Gleeden провів опитування. Воно продемонструвало, що все більше жінок і чоловіків в Індії схильні до того, щоб закохатися в когось поза шлюбом.

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"Це дослідження, проведене у співпраці з IPSOS, дає цінну інформацію про еволюцію ставлення до шлюбів, зрад і традиційних соціокультурних норм в Індії, а також відкриває дуже важливу дискусію про моногамію і про те, що саме вважається невірністю", – поділилася Сибіл Шидделл, регіональний менеджер Gleeden в Індії.

У цьому дослідженні взяли участь 1 503 індійські подружжя віком від 25 до 50 років. Вони мешкають у 12 містах першого та другого рівнів.

Загальне ставлення до зрад

Уявлення кожної людини про те, що таке бути вірними чи невірними, кардинально відрізняється у залежності від індивідуального життєвого досвіду. Але опитування показало, що більшість індійців вірять у свою здатність зберігати вірність одній людині впродовж всього життя. Таку відповідь обрали 82% респондентів.

Цікаво, що 44% вважають, що можна бути закоханими у двох різних людей одночасно. А от 56% припускають, що можна зраджувати людині, але бути при цьому закоханими в неї до безтями.

Дослідження показало, що попри те, що 67% респондентів заявили, що вони емоційно дуже щасливі у своїх стосунках, а 78% зауважили, що займаються сексом бодай раз на тиждень, 41% не повністю ними задоволені. Крім того, 55% прагнули б мати інтимні стосунки не лише зі своїм партнером.



55% респондентів хотіли б мати секс не лише зі своїм партнером / Фото freepik

Що опитані вважають зрадою

Хоча значна кількість людей вважає, що можна кохати двох різних людей одночасно, цікаво було зрозуміти, що ж для них зрада. Згідно з опитуванням, більшість індійців вважають зрадою інтимні стосунки з людиною, яка не є нинішнім партнером, зокрема на одну ніч.

Але це не найгірше. Справжнім злом 44% респондентів вважають паралельні стосунки. На їхню думку, це найгірша форма зради. Цікаво, що фантазії про когось теж багато респондентів вважають варіантом зради.

Чи змінюється динаміка стосунків

Слід розуміти, що у шлюбі в той чи інший момент пара неодмінно відчуватиме певну незадоволеність. Саме рішення кожного з партнерів у ці моменти диктує, наскільки вони все ще перебувають під впливом соціокультурних норм.

Опитування ж чітко вказує, що індійські пари більше не пов'язані з застарілими системами переконань. Воно демонструє, що 57% бодай раз зраджували. З низ 14% жінок зізналися, що завжди зраджували своїм партнерам. Для порівняння, цю відповідь давали 12% чоловіків.



Зраджували бодай раз своєму партнерові 57% респондентів / Фото Drazen Zigic

Цікаво, що 45% зрад відбуваються впродовж першого року стосунків. До слова, 26% зраджували з другом або знайомим, а 25% – з колегою. Зраджували на приватних заходах (26%), у соціальних мережах (25%), у застосунках для знайомств (19%).

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Ясна річ, що це дослідження лише частково демонструє ситуацію в Індії. Але ми маємо підозру, що на теренах Європи показники були б ще цікавішими. Хай там як, а результати опитування транслюють одне: люди схильні до експериментів і їх лякає застій у стосунках. Тож вони шукають способи зробити їх не настільки одноманітними, прислухаючись до власних потреб і вподобань.