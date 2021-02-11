Сколько женщин – столько стандартов красоты. Неудивительно, что одни млеют от мужчин со стальным прессом. Другим нравятся бородатые. А есть и те, кто отдает предпочтение кареглазым брюнетам. Но есть то, что объединяет почти каждую барышню. Им очень нравятся именно высокие мужчины. И мы расскажем, с чем это связано.

Польские ученые из Вроцлавского университета в исследовании обнаружили, почему высокие мужчины больше привлекают женщин. Готов к ответу? Оказалось, это в основном связано с уровнем тестостерона.

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Эволюция свидетельствует о том, что при выборе партнера женщины отдают предпочтение высшим и, следовательно, сильнейшим мужчинам. Их физическая способность к самоутверждению и связанный с этим высокий социальный статус добавляют женщинам ощущение, что они в большей безопасности с таким партнером. Но сразу же заметим, что связь между размером тела и мужским половым гормоном тестостероном еще не доказана.



Женщины чувствуют себя в безопасности рядом с высокими мужчинами / Фото Unsplash

Что касается исследования польских ученых, то в нем участвовали 97 здоровых мужчин в возрасте от 19 до 25 лет.

Прежде всего, ученые изучили, имеют ли более высокие мужчины выше уровень тестостерона (извини за тавтологию). Оказалось, что эти показатели не связаны. По крайней мере до тех пор, пока мужчины не начинают заниматься спортом. Но как только подопытные боролись на велоэргометре в течение примерно 10 минут, уровень тестостерона в высших мужчин рос больше, чем в более низких.

Чем выше мужчина, тем сильнее повышается уровень его тестостерона после тренировки. При этом возраст, пульс и масса тела не играют никакой роли,

– отмечают ученые.

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Результаты исследования польских ученых показывают, что выработка полового гормона значительно увеличивается в высоких мужчин после интенсивной физической активности. Поэтому они могут еще больше "прокачать" свою сексуальную привлекательность без труда.



Ученые обнаружили, что выше мужчинам значительно легче повысить уровень тестостерона / Фото Unsplash

Наши результаты показывают, почему высшие мужчины более привлекательны для женщин и почему у них больше детей, чем в низших мужчин,

– заявили исследователи.

Но мужчинам невысокого роста не стоит расстраиваться. По словам ученых, рост – одна из многочисленных физических характеристик, которые играют роль. Вес тела, мышечная масса и черты лица не менее важны при выборе партнера.