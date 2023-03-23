Зауважимо, що іноді причиною може бути банальне переїдання. Але не завжди. Іноді ти набираєш зайву вагу через чинники, про які б ніколи в житті не подумав. Тож рекомендуємо звернути увагу на найпоширеніші.

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Чому ми набираємо зайву вагу

1. Ти ставиш у пріоритет лише тренування, а не інші види активності.

2. Ти недооцінюєш розмір порцій страв, які їси.

3. Ти не коригуєш своє харчування у міру прогресу під час тренувань.

4. Ти приділяєш сну недостатньо уваги.

5. У твоєму раціоні недостатньо білка.

6. У тебе відбувається активний набір м'язової маси.

7. Ти переживаєш стрес.

8. Ти приймаєш ліки, які можуть викликати збільшення ваги.

9. У тебе гормональний дисбаланс.

10. Твої м'язи запалені.



Ти можеш набирати зайву вагу через стрес / Фото Drazen Zigic

11. Ти не отримуєш достатньо фізичної активності.

12. Ти невчасно стаєш на ваги.

13. Твої тренування стали для тебе нецікавими й одноманітними.

14. Ти пропускаєш прийоми їжі.

15. У тебе є захворювання, про яке ти ще не знаєш.

16. Ти споживаєш їжу надто швидко.

17. Твоя дієта надто обмежена.

18. Ти їси надто багато оброблених продуктів.

19. Ти випиваєш надто мало води.

20. Твій організм старіє.



Твоя дієта може бути надто обмеженою / Фото Benzoix

21. Твоя генетика ускладнює процес схуднення.

22. У твоєму раціоні недостатньо клітковини.

23. Ти надто залежний від магазинних соусів і заправок.

24. Ти недостатньо довго сидиш на дієті, щоб схуднути.

25. Ти отримуєш надто багато калорій через певні напої.

Як бачиш, причин, через які ти можеш набирати зайву вагу, дуже і дуже багато. І насправді їх значно більше. Тож ми рекомендуємо звертати увагу як на самопочуття, так і на свою фізичну активність та раціон.

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Важливо! Цей матеріал має винятково загальноінформаційний характер і не може бути основою для встановлення діагнозу або медичних висновків. Публікації на сайті засновані на останніх актуальних і науково обґрунтованих дослідженнях у сфері медицини. Якщо тебе бентежить набір зайвої ваги, то ми рекомендуємо звернутися до фахівців. Можливо, тобі потрібно буде провести обстеження, щоб виявити причину та усунути її.