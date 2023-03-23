Зауважимо, що іноді причиною може бути банальне переїдання. Але не завжди. Іноді ти набираєш зайву вагу через чинники, про які б ніколи в житті не подумав. Тож рекомендуємо звернути увагу на найпоширеніші.

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Чому ми набираємо зайву вагу

  • 1. Ти ставиш у пріоритет лише тренування, а не інші види активності.
  • 2. Ти недооцінюєш розмір порцій страв, які їси.
  • 3. Ти не коригуєш своє харчування у міру прогресу під час тренувань.
  • 4. Ти приділяєш сну недостатньо уваги.
  • 5. У твоєму раціоні недостатньо білка.
  • 6. У тебе відбувається активний набір м'язової маси.
  • 7. Ти переживаєш стрес.
  • 8. Ти приймаєш ліки, які можуть викликати збільшення ваги.
  • 9. У тебе гормональний дисбаланс.
  • 10. Твої м'язи запалені.


Ти можеш набирати зайву вагу через стрес / Фото Drazen Zigic

  • 11. Ти не отримуєш достатньо фізичної активності.
  • 12. Ти невчасно стаєш на ваги.
  • 13. Твої тренування стали для тебе нецікавими й одноманітними.
  • 14. Ти пропускаєш прийоми їжі.
  • 15. У тебе є захворювання, про яке ти ще не знаєш.
  • 16. Ти споживаєш їжу надто швидко.
  • 17. Твоя дієта надто обмежена.
  • 18. Ти їси надто багато оброблених продуктів.
  • 19. Ти випиваєш надто мало води.
  • 20. Твій організм старіє.


Твоя дієта може бути надто обмеженою / Фото Benzoix

  • 21. Твоя генетика ускладнює процес схуднення.
  • 22. У твоєму раціоні недостатньо клітковини.
  • 23. Ти надто залежний від магазинних соусів і заправок.
  • 24. Ти недостатньо довго сидиш на дієті, щоб схуднути.
  • 25. Ти отримуєш надто багато калорій через певні напої.

Як бачиш, причин, через які ти можеш набирати зайву вагу, дуже і дуже багато. І насправді їх значно більше. Тож ми рекомендуємо звертати увагу як на самопочуття, так і на свою фізичну активність та раціон.

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Важливо! Цей матеріал має винятково загальноінформаційний характер і не може бути основою для встановлення діагнозу або медичних висновків. Публікації на сайті засновані на останніх актуальних і науково обґрунтованих дослідженнях у сфері медицини. Якщо тебе бентежить набір зайвої ваги, то ми рекомендуємо звернутися до фахівців. Можливо, тобі потрібно буде провести обстеження, щоб виявити причину та усунути її.