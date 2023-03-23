Зауважимо, що іноді причиною може бути банальне переїдання. Але не завжди. Іноді ти набираєш зайву вагу через чинники, про які б ніколи в житті не подумав. Тож рекомендуємо звернути увагу на найпоширеніші.
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Чому ми набираємо зайву вагу
- 1. Ти ставиш у пріоритет лише тренування, а не інші види активності.
- 2. Ти недооцінюєш розмір порцій страв, які їси.
- 3. Ти не коригуєш своє харчування у міру прогресу під час тренувань.
- 4. Ти приділяєш сну недостатньо уваги.
- 5. У твоєму раціоні недостатньо білка.
- 6. У тебе відбувається активний набір м'язової маси.
- 7. Ти переживаєш стрес.
- 8. Ти приймаєш ліки, які можуть викликати збільшення ваги.
- 9. У тебе гормональний дисбаланс.
- 10. Твої м'язи запалені.
Ти можеш набирати зайву вагу через стрес / Фото Drazen Zigic
- 11. Ти не отримуєш достатньо фізичної активності.
- 12. Ти невчасно стаєш на ваги.
- 13. Твої тренування стали для тебе нецікавими й одноманітними.
- 14. Ти пропускаєш прийоми їжі.
- 15. У тебе є захворювання, про яке ти ще не знаєш.
- 16. Ти споживаєш їжу надто швидко.
- 17. Твоя дієта надто обмежена.
- 18. Ти їси надто багато оброблених продуктів.
- 19. Ти випиваєш надто мало води.
- 20. Твій організм старіє.
Твоя дієта може бути надто обмеженою / Фото Benzoix
- 21. Твоя генетика ускладнює процес схуднення.
- 22. У твоєму раціоні недостатньо клітковини.
- 23. Ти надто залежний від магазинних соусів і заправок.
- 24. Ти недостатньо довго сидиш на дієті, щоб схуднути.
- 25. Ти отримуєш надто багато калорій через певні напої.
Як бачиш, причин, через які ти можеш набирати зайву вагу, дуже і дуже багато. І насправді їх значно більше. Тож ми рекомендуємо звертати увагу як на самопочуття, так і на свою фізичну активність та раціон.
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Важливо! Цей матеріал має винятково загальноінформаційний характер і не може бути основою для встановлення діагнозу або медичних висновків. Публікації на сайті засновані на останніх актуальних і науково обґрунтованих дослідженнях у сфері медицини. Якщо тебе бентежить набір зайвої ваги, то ми рекомендуємо звернутися до фахівців. Можливо, тобі потрібно буде провести обстеження, щоб виявити причину та усунути її.