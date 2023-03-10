З їхньою допомогою можна буде схуднути без зайвих зусиль. Відкинь страждання та роби впевнені кроки назустріч новому собі. Гарантуємо, тобі сподобаються результати, які ти неодмінно дуже скоро побачиш.

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1. Прогулянки після обіду або ввечері

Прогулянка після споживання їжі допомагає очистити розум, а також сприяє травленню. Однак експерти також виявили, що коротка 15-хвилинна прогулянка може знизити рівень цукру в крові, що може допомогти запобігти ускладненням, таким як діабет 2 типу.

Дослідження показують, що ходьба протягом 2 – 5 хвилин, зазвичай через 60 – 90 хвилин після їжі, також знижує рівень інсуліну, у порівнянні з тривалим сидінням після їжі.

Ходьба активізує м'язи, що допомагає використати частину надлишкової глюкози в крові. Менше глюкози в організмі також означає менше жиру.

2. Ходи швидше

Уже зрозуміло, що тобі не потрібно ходити годинами, щоб насолоджуватися перевагами ходьби. Водночас варто звернути увагу на темп, з яким ти ходиш.

Дослідники виявили, що збільшення інтенсивності поступово є ефективнішим для перевірки твоїх можливостей. Ідея полягає в тому, щоб повернутися додому трохи спітнілим.

І якщо вже ми заговорили про ходьбу, завжди обирай горбисту місцевість, щоб збільшити витрату калорій на 13%. Обирай нові маршрути та визначай, на яких з них ти відчуваєш, що докладаєш найбільше зусиль.



Віддай перевагу прогулянкам у швидкому темпі / Фото marymarkevich

3. Збільш вагу під час прогулянок

Баскетболісти носять обважнювачі на щиколотках під час тренувань з єдиною метою – стрибати вище, коли вони їх знімають. Це також працює і під час ходьби. Якщо ти носиш додаткову вагу на ногах, що ускладнює їх підняття, ти збільшуєш споживання калорій на 15%. Носіння рюкзака або важкого пальта, яке дещо ускладнює ходьбу, також допомагає.

4. Зменш тягу до їжі

Якщо є щось, що полегшує набір ваги, то це тяга до їжі. Тому якщо в будь-який момент протягом дня ти відчуваєш бажання щось з'їсти, ти можеш піти на 15-хвилинну прогулянку.

І якщо вже ми заговорили про це, уникай солодких спокус з високим вмістом вуглеводів. Вони не тільки не живлять тебе, але й лише стимулюють бажання їсти та роблять схуднення складним завданням. Шукай альтернативи, наприклад, горіхи та насіння.

5. Пий більше води

Так, поки що науково не доведено, що споживання води пов'язане зі зниженням ваги, але експерти кажуть, що завжди краще пити воду, ніж солодкі напої. Це не тільки запобігатиме надходженню в організм глюкози, яка йому не потрібна, але й допоможе стимулювати травлення. А ще забезпечить достатню гідратацію і не дасть тобі переплутати відчуття спраги з відчуттям голоду.



Не забувай пити достатньо води / Фото Freepik

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Як бачиш, усе доволі просто. Достатньо додати до своєї звичної рутини кілька нових ритуалів і схуднення не стане чимось нереальним. Спробуй і ти. Гарантуємо, тобі сподобається результат.