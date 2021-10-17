Чумацький Шлях із колоритом Індії: фантастичні фотороботи Наваніта Уннікрішнана

Фотографам, які фіксують космічні об'єкти, частіше доводиться чекати – ідеальних умов зйомки. Частіше, аніж, власне, знімати.

Найкращі фахівці у цій царині здатні створити такі фото, які просто перехоплюють подих у глядачів. Сьогодні поговоримо про одного з таких – астрофотографа Наваніта Уннікрішнана.

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Унікальні ефірні фото зоряного неба Наваніта Уннікрішнана

Наваніт Уннікрішнан – індійський фотограф, який полюбляє фіксувати камерою не тільки велич нічного неба, а й красу пейзажів.

Утім, саме його бачення Чумацького Шляху – показане у фотографіях, зроблених зі свого подвір’я – зростило Уннікрішнана знаним астрофотографом.



Галактика Андромеда / Фото з інстаграму Уннікрішнана



Антарес / Фото з інстаграму Уннікрішнана



Астральний шлях / Фото з інстаграму Уннікрішнана



Обсерваторія HAGGAR / Фото з інстаграму Уннікрішнана



Марс / Фото з інстаграму Уннікрішнана



Просто Чумацький Шлях / Фото з інстаграму Уннікрішнана



Місяць у Коло / Фото з інстаграму Уннікрішнана



Місяць у горах / Фото з інстаграму Уннікрішнана

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Місячне світло / Фото з інстаграму Уннікрішнана



Нічні вершники / Фото з інстаграму Уннікрішнана



Озеро Пангонг / Фото з інстаграму Уннікрішнана



Сонячне затемнення / Фото з інстаграму Уннікрішнана



Долина Душ / Фото з інстаграму Уннікрішнана



Ступи у Ладхаці / Фото з інстаграму Уннікрішнана



Туманність Тарантула / Фото з інстаграму Уннікрішнана

Зауважимо, що. Її офіційним партнером став бренд. Він у співпраці з компанією Spacebit відправлять на супутник Землі техніку, яка збиратиме наукові дані. Для України цей проєкт надзвичайно важливий, адже він дозволить відновити репутацію привілейованої космічної держави на світовій арені, дасть поштовх до розвитку українських комерційних космічних проєктів, а також сприятиме популяризації космічної тематики серед українців.