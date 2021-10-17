Найкращі фахівці у цій царині здатні створити такі фото, які просто перехоплюють подих у глядачів. Сьогодні поговоримо про одного з таких – астрофотографа Наваніта Уннікрішнана.
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Унікальні ефірні фото зоряного неба Наваніта Уннікрішнана
Наваніт Уннікрішнан – індійський фотограф, який полюбляє фіксувати камерою не тільки велич нічного неба, а й красу пейзажів.
Утім, саме його бачення Чумацького Шляху – показане у фотографіях, зроблених зі свого подвір’я – зростило Уннікрішнана знаним астрофотографом.
Галактика Андромеда / Фото з інстаграму Уннікрішнана
Антарес / Фото з інстаграму Уннікрішнана
Астральний шлях / Фото з інстаграму Уннікрішнана
Обсерваторія HAGGAR / Фото з інстаграму Уннікрішнана
Марс / Фото з інстаграму Уннікрішнана
Просто Чумацький Шлях / Фото з інстаграму Уннікрішнана
Місяць у Коло / Фото з інстаграму Уннікрішнана
Місяць у горах / Фото з інстаграму Уннікрішнана
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Місячне світло / Фото з інстаграму Уннікрішнана
Нічні вершники / Фото з інстаграму Уннікрішнана
Озеро Пангонг / Фото з інстаграму Уннікрішнана
Сонячне затемнення / Фото з інстаграму Уннікрішнана
Долина Душ / Фото з інстаграму Уннікрішнана
Ступи у Ладхаці / Фото з інстаграму Уннікрішнана
Туманність Тарантула / Фото з інстаграму Уннікрішнана