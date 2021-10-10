Адже гарні фото космічних об'єктів, які постійно в русі й відбивають світло під різними кутами, вдаються не так часто. Та покажемо тобі сьогодні світлини одного астрофотографа, Шона Паркера, для якого такі світлини – звична справа.
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Шон Паркер показав, наскільки красивим космос можна побачити з Землі
Шон Паркер – професійний американський фотограф, який мешкає у Тусоні, штат Арізона.
- Його роботи публікували багато топових видань від New York Times до Smithsonian.
- Паркер дуже добре знається на електроніці та камерах, і просто дока у мистецтві експозиції.
А ще й терплячий – адже з задоволенням багато годин сидить наодинці у пустелі в очікувані на ідеальну мить для фото.
Зоряне небо в Австралії / Фото Шона Паркера
Bristlecone National Park / Фото Шона Паркера
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Glen Canyon, велика витримка / Фото Шона Паркера
Joshua Tree National Park / Фото Шона Паркера
Milkyway (Чумацький Шлях) / Фото Шона Паркера
Monument Valley / Фото Шона Паркера
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Просто різні фази Місяця в одному кадрі / Фото Шона Паркера
Місяць в Арізоні вночі / Фото Шона Паркера
І Місяць в Арізоні вдень / Фото Шона Паркера
Далекі-далекі галактики (Orion Nebula) / Фото Шона Паркера
Sedona, Arizona / Фото Шона Паркера
Сонячне затемнення / Фото Шона Паркера
Tucson, Arizona / Фото Шона Паркера
Небо в Юті, США / Фото Шона Паркера