Адже гарні фото космічних об'єктів, які постійно в русі й відбивають світло під різними кутами, вдаються не так часто. Та покажемо тобі сьогодні світлини одного астрофотографа, Шона Паркера, для якого такі світлини – звична справа.

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Шон Паркер показав, наскільки красивим космос можна побачити з Землі

Шон Паркер – професійний американський фотограф, який мешкає у Тусоні, штат Арізона.

  • Його роботи публікували багато топових видань від New York Times до Smithsonian.
  • Паркер дуже добре знається на електроніці та камерах, і просто дока у мистецтві експозиції.

А ще й терплячий – адже з задоволенням багато годин сидить наодинці у пустелі в очікувані на ідеальну мить для фото.


Зоряне небо в Австралії / Фото Шона Паркера


Bristlecone National Park / Фото Шона Паркера


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Glen Canyon, велика витримка / Фото Шона Паркера


Joshua Tree National Park / Фото Шона Паркера


Milkyway (Чумацький Шлях) / Фото Шона Паркера


Monument Valley / Фото Шона Паркера

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Просто різні фази Місяця в одному кадрі / Фото Шона Паркера


Місяць в Арізоні вночі / Фото Шона Паркера


І Місяць в Арізоні вдень / Фото Шона Паркера


Далекі-далекі галактики (Orion Nebula) / Фото Шона Паркера


Sedona, Arizona / Фото Шона Паркера


Сонячне затемнення / Фото Шона Паркера


Tucson, Arizona / Фото Шона Паркера


Небо в Юті, США / Фото Шона Паркера