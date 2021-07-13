Красуня Дана Оханська відпочиває у Болгарії. Тож не дивно, що вона викладає світлини, на яких позує у купальниках або інших не менш спокусливих образах. Цього разу фіналістка "Холостяка" потішила своїх підписників пружними сідницями, які буквально заворожують.

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"Як минає ваше літо? Де встигли відпочити? Куди збираєтеся?", – буквально засипала питаннями своїх підписників Дана.

Її прихильники не лише поділилися планами на літо, а й були максимально щедрими на компліменти. Традиційно залишаємо найкращі з них для тебе:

"Красуня";

"Рятувальниця Малібу";

"Шикарний горішок";

"Надзвичайно гаряча";

"Неможливо бути такою привабливою";

"Класне фото".

Ми буквально закликаємо підписатися на Дану Оханську. На сторінці красуні завжди дуже і дуже спекотно. Тож не проґав порцію краси та спокуси від фіналістки "Холостяка"!

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