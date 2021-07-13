Красавица Дана Оханская отдыхает в Болгарии. Неудивительно, что она публикует фотографии, на которых позирует в купальниках или других не менее соблазнительных образах. На этот раз финалистка "Холостяка" порадовала своих подписчиков упругими ягодицами, которые буквально завораживают.

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"Как проходит ваше лето? Где успели отдохнуть? Куда собираетесь?", – буквально засыпала вопросами своих подписчиков Дана.

Ее поклонники не только поделились планами на лето, но и были максимально щедрыми на комплименты. Традиционно оставляем лучшие из них для тебя:

"Красотка";

"Спасительница Малибу";

"Шикарный орешек";

"Чрезвычайно горячая";

"Невозможно быть такой привлекательной";

"Классное фото".

Мы буквально призываем подписаться на Дану Оханскую. На странице красавицы всегда очень и очень жарко. Поэтому не упусти порцию красоты и соблазна от финалистки "Холостяка"!