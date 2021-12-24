Вот на этот раз она, например, поделилась серией соблазнительных кадров, сделанных у воды. На фотографиях Даша Астафьева позирует в эротическом нижнем белье в обществе гусей.

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И хотя кадры сделаны еще осенью, это не мешает нам любоваться ими уже и сейчас. Они не только изрядно согревают в эти лютые морозы, но и хорошенько поднимают настроение. Неудивительно, что певицу буквально засыпали лайками и комплиментами. Традиционно лови лучшие из них:

"Какая красивая девушка";

"Ты просто невероятная";

"Берегите ягодицы. Гуси, они такие";

"Шикарная";

"Истинная богиня";

"Соблазнила гусей".



Горячие фото Даши Астафьевой взбудоражили сеть / Фото с инстаграма Астафьевой



Горячие фото Даши Астафьевой взбудоражили сеть / Фото с инстаграма Астафьевой

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