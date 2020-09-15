Здається, співачка Даша Астаф'єва досі не може забути про те, що свого часу вона була "playmate місяця" популярного чоловічого журналу Playboy. Адже інакше неможливо пояснити її любов до оголених зйомок і провокативних фото. Одним із гарячих кадрів зірка поділилась у своєму інстаграмі.

Співачка Даша Астаф'єва не втомлюється хизуватися своїм розкішним тілом у мережі. Цього разу на її сторінці в інстаграмі з'явилося фото, яке неабияк розбурхало користувачів мережі. Ми на Men 24 просто не могли не поділитися ним з тобою!

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Воно й не дивно, адже зірка позує перед фотографкою у провокативному вбранні, з-під якого виглядають пружні сідниці улюблениці Х'ю Хефнера. Тому й зрозуміло, що цей кадр 35-річної співачки змусив частіше битися не одну тисячу чоловічих сердець. Ми теж заледве стримуємо емоцій і вже поставили вподобайку гарячим вигинам красуні.



Даша Астаф'єва позує у сексуальному вбранні / Фото з інстаграму Астаф'євої

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Зауважимо, що прихильники співачки залишили їй десятки коментарів, присвячених культурній провокації Даші: "Викликайте поліцію. Це нелегально красиво", "Шматочок видно... Кусь", "Я прозрів", "Леді Досконалість", "Секс", "У вас булочка випала", "Найкраща у світі попа".

Тепер залишилося якось заснути після такого гарячого фото Даші Астаф'євої!