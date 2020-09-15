Порвала штани: Даша Астаф'єва оголила сідниці в еротичному фото
Здається, співачка Даша Астаф'єва досі не може забути про те, що свого часу вона була "playmate місяця" популярного чоловічого журналу Playboy. Адже інакше неможливо пояснити її любов до оголених зйомок і провокативних фото. Одним із гарячих кадрів зірка поділилась у своєму інстаграмі.
Співачка Даша Астаф'єва не втомлюється хизуватися своїм розкішним тілом у мережі. Цього разу на її сторінці в інстаграмі з'явилося фото, яке неабияк розбурхало користувачів мережі. Ми на Men 24 просто не могли не поділитися ним з тобою!
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Воно й не дивно, адже зірка позує перед фотографкою у провокативному вбранні, з-під якого виглядають пружні сідниці улюблениці Х'ю Хефнера. Тому й зрозуміло, що цей кадр 35-річної співачки змусив частіше битися не одну тисячу чоловічих сердець. Ми теж заледве стримуємо емоцій і вже поставили вподобайку гарячим вигинам красуні.
Даша Астаф'єва позує у сексуальному вбранні / Фото з інстаграму Астаф'євої
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Зауважимо, що прихильники співачки залишили їй десятки коментарів, присвячених культурній провокації Даші: "Викликайте поліцію. Це нелегально красиво", "Шматочок видно... Кусь", "Я прозрів", "Леді Досконалість", "Секс", "У вас булочка випала", "Найкраща у світі попа".
Тепер залишилося якось заснути після такого гарячого фото Даші Астаф'євої!